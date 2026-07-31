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Conferma alla Virtus Cupello per Alex Capitanio

redazione
Sport
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Alex Capitanio continuerà a vestire i colori rossoblù della Virtus Cupello anche nella prossima stagione calcistica 2026/2027 in Eccellenza abruzzese.

Classe 2006, nella passata annata si è messo in luce come uno dei giovani più interessanti del campionato, chiudendo la stagione da miglior marcatore tra tutti gli under dell’Eccellenza abruzzese con 9 reti.

“La sua conferma – si legge in una nota del club – rappresenta un segnale importante: continuare a investire sui giovani di talento, pronti a dare il massimo per questi colori”.


 

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