Conferma alla Virtus Cupello per Alex Capitanio

Alex Capitanio continuerà a vestire i colori rossoblù della Virtus Cupello anche nella prossima stagione calcistica 2026/2027 in Eccellenza abruzzese.
Classe 2006, nella passata annata si è messo in luce come uno dei giovani più interessanti del campionato, chiudendo la stagione da miglior marcatore tra tutti gli under dell’Eccellenza abruzzese con 9 reti.
“La sua conferma – si legge in una nota del club – rappresenta un segnale importante: continuare a investire sui giovani di talento, pronti a dare il massimo per questi colori”.