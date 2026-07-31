Beach volley a Vasto Marina nel ricordo di Davide Centofanti

Week end di beach volley al centro di Vasto Marina con lâ€™edizione numero 17 del Trofeo Davide Centofanti, dedicato alla memoria del giovane studente universitario vastese, scomparso durante il terribile terremoto del 2009 a Lâ€™Aquila.
I campi da gioco interessati, nel torneo in programma da venerdÃ¬ 31 luglio a domenica 2 agosto, sono quelli dei lidi Zio Fiore,La Sirenella e Il Delfino, sul lungomare Ernesto Cordella.
â€œUnâ€™altra occasione â€“ sottolinea i promotori â€“ per fare della sana competizione in ricordo di un ragazzo vastese che resta nei cuori di tutti quelli che lo hanno conosciutoâ€œ.