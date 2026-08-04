Tanti giovani e sana competizione sportiva al Trofeo Davide Centofanti di beach volley a Vasto Marina

La spiaggia di Vasto Marina, tanti giovani, una sana competizione sportiva e lo spirito di autentica condivisione hanno fatto ancora una volta da degna cornice all’organizzazione della 17^ edizione del Trofeo “Davide Centofanti”, il torneo misto open 2×2 di beach volley intitolato alla memoria del giovane studente universitario vastese tra le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila.

L’appuntamento è stato ospitato, nel fine settimana a cavallo tra le fine di luglio e l’inizio di agosto, sui campi dei lidi Zio Fiore, Sirenella e Il Delfino del lungomare Ernesto Cordella.

Ad aggiudicarsi la vittoria, concedendo il ‘bis’ dopo l’affermazione della passata edizione, sono stati Maira Granziol e Paolo Ricciardi che nella finalissima di domenica pomeriggio, giocata davanti a un pubblico numeroso e caloroso, hanno avuto la meglio su Claudia Smerilli e Andrea Maggio.

Nato su proposta spontanea di un gruppo di amici di Davide, il torneo si è svolto per la prima volta nell’estate 2009, a pochi mesi dal sisma, ed è ormai un appuntamento immancabile dell’estate sportiva e aggregativa vastese.

In totale sono state 38 le coppie protagoniste, sfidandosi sulla sabbia con grande impegno e passione, quelle stesse qualità che esprimeva Davide Centofanti nel suo piacere per la pallavolo. Un sostegno all’organizzazione è arrivato dall’Avis Sezione Comunale di Vasto e dalla preziosa collaborazione di numerosi sponsor. Tra i partecipanti, alla cerimonia finale, gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna.

Al termine di questa edizione 2026 grandi ringraziamenti a tutti i partecipanti e agli sponsor, oltre che dagli organizzatori capitanati da Valentino Speranza, Sandra Iacovitti e Cristina Fiore, sono arrivati da Grazia Malatesta e Lilli Centofanti, mamma e sorella di Davide, con opportunità confermata di dare un fattivo contributo a iniziative benefiche sostenute dalla famiglia.