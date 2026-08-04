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Termini e Condizioni

Tanti giovani e sana competizione sportiva al Trofeo Davide Centofanti di beach volley a Vasto Marina

Successo 'bis' per la coppia Maira Granziol-Paolo Ricciardi

redazione
Sport
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La spiaggia di Vasto Marina, tanti giovani, una sana competizione sportiva e lo spirito di autentica condivisione hanno fatto ancora una volta da degna cornice all’organizzazione della 17^ edizione del Trofeo “Davide Centofanti”, il torneo misto open 2×2 di beach volley intitolato alla memoria del giovane studente universitario vastese tra le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 a L’Aquila.

L’appuntamento è stato ospitato, nel fine settimana a cavallo tra le fine di luglio e l’inizio di agosto, sui campi dei lidi Zio Fiore, Sirenella Il Delfino del lungomare Ernesto Cordella.

Ad aggiudicarsi la vittoria, concedendo il ‘bis’ dopo l’affermazione della passata edizione, sono stati Maira Granziol Paolo Ricciardi che nella finalissima di domenica pomeriggio, giocata davanti a un pubblico numeroso e caloroso, hanno avuto la meglio su Claudia SmerilliAndrea Maggio.

Nato su proposta spontanea di un gruppo di amici di Davide, il torneo si è svolto per la prima volta nell’estate 2009, a pochi mesi dal sisma, ed è ormai un appuntamento immancabile dell’estate sportiva e aggregativa vastese.

In totale sono state 38 le coppie protagoniste, sfidandosi sulla sabbia con grande impegno e passione, quelle stesse qualità che esprimeva Davide Centofanti nel suo piacere per la pallavolo. Un sostegno all’organizzazione è arrivato dall’Avis Sezione Comunale di Vasto e dalla preziosa collaborazione di numerosi sponsor. Tra i partecipanti, alla cerimonia finale, gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna.

Al termine di questa edizione 2026 grandi ringraziamenti a tutti i partecipanti e agli sponsor, oltre che dagli organizzatori capitanati da Valentino SperanzaSandra Iacovitti e Cristina Fiore, sono arrivati da Grazia Malatesta e Lilli Centofanti, mamma e sorella di Davide, con opportunità confermata di dare un fattivo contributo a iniziative benefiche sostenute dalla famiglia.

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