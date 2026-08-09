H2O Sport ai Campionati Italiani: in quattro nella ‘top ten’ e staffette ai vertici d’Italia

L’H2O Sport si conferma protagonista ai vertici del nuoto italiano. Nella prestigiosa cornice del Foro Italico di Roma, la società del presidente Massimo Tucci ha portato in alto i colori biancorossi nella più importante manifestazione nazionale: i Campionati nazionali di Categoria, raccogliendo risultati di grande rilievo e numerosi miglioramenti personali.

La copertina spetta senza dubbio a Sofia Silvaroli, protagonista assoluta nella categoria Cadetti. La nuotatrice campobassana ha conquistato un prestigioso quinto posto in Italia nei 100 rana, chiusi con l’eccellente tempo di 1’11”76, e ha centrato anche un importante nono posto nei 200 rana, completati in 2’37”57. Due prestazioni di assoluto livello che confermano Silvaroli tra le migliori interpreti italiane della specialità e testimoniano la crescita costante dell’atleta, protagonista di un’ottima stagione.

Altro risultato di grande prestigio è quello di Jerry Serafino, che nella categoria Ragazzi ha conquistato uno splendido quinto posto nei 50 farfalla, con il tempo di 25”37, facendo registrare anche il miglior tempo della sua età. Per Serafino anche il 26° posto nei 100 farfalla in 58”09.

Un capitolo a parte lo meritano le staffette, vero motivo di orgoglio per l’H2O Sport. Per una realtà come quella molisana, costruire formazioni capaci di competere ai massimi livelli nazionali rappresenta un risultato di assoluto valore. Le staffette sono infatti il frutto del lavoro dell’intero gruppo e richiedono qualità, continuità, affiatamento e la capacità di trasformare il talento individuale in un autentico risultato di squadra.

Quattro formazioni ai vertici delle classifiche nazionali, con la 4×100 mista Cadette protagonista nella prima serie insieme alle migliori società d’Italia, due staffette Ragazzi capaci di chiudere all’11° posto nazionale e una terza formazione Ragazzi al 12° posto. Un risultato che assume un valore ancora maggiore per una società come l’H2O Sport e che testimonia la crescita del gruppo e la qualità del lavoro quotidiano.

A brillare è stata innanzitutto la 4×100 mista Cadette, composta da Sofia Cavina, Sofia Silvaroli, Lorena Andrea Visan e Alessia Angelicola, capace di competere in prima serie al fianco delle migliori realtà del nuoto italiano e di fermare il cronometro a 4’22”45, conquistando il 10° posto nazionale.

Ottime anche le prestazioni delle staffette della categoria Ragazzi. La 4×100 stile libero, con Ilario Menna, Umberto Zitti, Stefano Alfieri e Lorenzo Aiello, ha chiuso all’11° posto in Italia, con un eccellente 3’36”76. Stessa posizione per la 4×200 stile libero, composta da Ilario Menna, Stefano Alfieri, Gabriele Marchetta e Jacopo De Lena, che ha fermato il cronometro a 7’59”01, abbattendo il prestigioso muro degli otto minuti.

La 4×100 mista Ragazzi, con Jacopo De Lena, Ilario Menna, Jerry Serafino e Stefano Alfieri, ha invece conquistato il 12° posto nazionale con il tempo di 4’01”06.

Un risultato complessivo di grande spessore, ulteriormente impreziosito dal fatto che tutte le staffette hanno fatto registrare i propri migliori tempi. Un segnale concreto della crescita del gruppo e della capacità dell’H 2 O Sport di competere, anche nelle prove a squadre, con realtà di riferimento del nuoto italiano.

Tra i protagonisti della rassegna anche Ilario Menna, autore di una serie di miglioramenti significativi. Per lui il 16° posto nei 200 rana in 2’25”89, il 20° nei 200 misti in 2’12”39, il 22° nei 200 stile libero in 1’58”32 e il 31° nei 100 rana in 1’07”69.

Buone prestazioni anche per Lorenzo Aiello, 30° nei 100 farfalla in 58”36 e 31° nei 50 farfalla in 26”67. Asia Amore ha chiuso al 38° posto nei 100 farfalla con 1’07”45 e al 56° nei 200 stile libero con 2’17”71. Solidea Tranquillo è stata 40ª nei 200 rana in 2’53”90, confermando i progressi evidenziati nel corso della stagione. Jacopo De Lena ha chiuso al 51° posto nei 200 dorso in 2’17”98, mentre Antonio Umberto Zitti è stato 58° nei 50 stile libero in 25”10.

Nella categoria Ragazzi Under 14, ottima prova di Manuel Pietrangelo, che ha conquistato il 18° posto nei 50 stile libero con il tempo di 25”95.

Tra le Cadette, belle prestazioni anche per Lorena Andrea Visan, 15ª nei 50 farfalla in 28”61 e 27ª nei 100 farfalla in 1’04”43. Alessia Angelicola ha chiuso al 24° posto nei 50 stile libero con il personale di 27”09 e al 40° nei 100 stile in 59”34. Sofia Cavina, infine, ha ottenuto il 26° posto nei 50 dorso con il tempo di 31”36.

Un bilancio dunque estremamente positivo per l’H 2 O Sport, che dal Foro Italico torna a casa con risultati di prestigio, piazzamenti nelle prime dieci posizioni nazionali, staffette ai vertici della classifica italiana e numerosi primati personali. Un ulteriore segnale della qualità del lavoro svolto dalla società e della crescita di un gruppo che continua a farsi spazio nel panorama nazionale. Un risultato costruito anche grazie alla competenza e alla dedizione dello staff tecnico composto da Michele Mucci, Giorgio Petrella, Paolo Di Lullo e Vincenzo Palladino, protagonisti insieme agli atleti di un percorso di crescita che continua a regalare soddisfazioni e conferme.



