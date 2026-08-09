Carabinieri a cavallo sul litorale vastese, presidi a Punta Aderci e Punta Penna

Carabinieri a cavallo sul litorale vastese.

La presenza inconsueta della pattuglia ippomontata ha catturato l’attenzione dei cittadini e dei turisti che hanno potuto ammirarli nei pressi di Punta Aderci e Punta Penna già dallo scorso 5 agosto.

Il Servizio è stato disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al fine di potenziare l’impegno sul territorio abruzzese, mettendo in campo un ulteriore presidio che coniuga efficacia operativa e vicinanza al cittadino con un servizio di pattugliamento a cavallo, a tutela del territorio senza impatto ambientale, nelle principali zone turistiche balneari del vastese.

Con la pattuglia ippomontata - si evidenzia in una nota - sarà garantita la prevenzione incendi e una mobilità agile e rapida che permette ai Carabinieri di operare con efficacia in contesti ad alta densità pedonale e nei luoghi dove l’accesso con i tradizionali automezzi risulterebbe meno agevole, come ad esempio i sentieri naturalistici di Vasto Marina, dove già è in atto dalla scorsa settimana un analogo dispositivo con i Carabinieri in bicicletta.

L’impiego dei Carabinieri a cavallo, come anche quello dei militari in bicicletta, consente di dare piena attuazione al concetto di “polizia di prossimità", espressione di un servizio più vicino alla cittadinanza che facilita la raccolta e lo scambio di informazioni e che offre un costante senso di sicurezza sia ai residenti che ai visitatori.

La presenza dei militari a cavallo, sempre supportati da pattuglie automontate, risponde alla volontà dell’Arma di essere, oltre che un presidio di legalità, anche un punto di riferimento per la collettività.

L’Arma dei Carabinieri invita, quindi, cittadini e turisti a rivolgersi con fiducia ai Carabinieri a cavallo per qualsiasi necessità o segnalazione. In questo caso, per l’Arma, la priorità resta la prevenzione e la massima disponibilità all'ascolto, garantendo una cornice di serenità necessaria per garantire la legalità e per godere appieno delle bellezze del territorio che attirano migliaia di turisti.

La pattuglia proviene dal 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, con sede a Roma, custode delle più antiche tradizioni ippiche dell’Arma e noto in tutto il mondo per il celebre “carosello storico”, saggio di addestramento equestre in cui si esibiscono oltre 100 binomi - suddivisi in 2 Squadroni - accompagnati dalle musiche della Fanfara a Cavallo, che termina con la “carica” al galoppo a sciabole sguainate.

Il reparto svolge servizi di ordine pubblico nella capitale, nonché pattuglie nei parchi dei maggior centri urbani e perlustrazioni nelle aree boschive del territorio nazionale, soprattutto se particolarmente impervie e difficili da raggiungere con i veicoli come l’Aspromonte o la Barbagia.

Degna di nota anche l’attività sportiva svolta dal Centro Ippico del citato Reggimento, che si occupa della formazione equestre dei Carabinieri assegnati al reparto nonché dell’addestramento dei giovani cavalli, anche attraverso la partecipazione alle manifestazioni sportive