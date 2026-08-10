Pro Vasto, Virtus Cupello e Trigno Celenza protagoniste nel giorno dell’intitolazione dello Stadio a Donato Nicola Gaspari

In scena domenica pomeriggio a Celenza sul Trigno il triangolare organizzato in occasione dell’intitolazione dello Stadio comunale del centro del Vastese interno alla memoria di Donato Nicola Gaspari, indimenticato protagonista della storia calcistica locale.

In campo, oltre alla compagine locale del Trigno Celenza, squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria abruzzese, la Pro Vasto e la Virtus Cupello, che saranno ai nastri di partenza del prossimo torneo regionale di Eccellenza.

Il successo, alla fine, è andato alla Pro Vasto di Walter Piccioni, impostasi 1-0 sulla Virtus Cupello di Panfilo Carlucci (a segno Sanchez) e 5-0 sui padroni di casa (tripletta di Esposito e doppietta di Finizio per i biancorossi). Vittoria per 2-0 della Virtus Cupello sul Trigno Celenza (reti di Stivaletta e Cellucci per i rossoblù).

E’ stata una giornata speciale vissuta all’insegna dello sport, delle emozioni, dell’amicizia e della condivisione. Tra i presenti alla cerimonia di intitolazione, assieme ai familiari e amici di Donato Nicola Gaspari, il sindaco di Celenza sul Trigno Walter Di Laudo, il presidente della LND Abruzzo Concezio Memmo e il presidente della Delegazione Lanciano della LND Fabio Lombardi.



