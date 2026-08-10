Goran Oluic allenatore-giocatore della Vasto Basket

La Vasto Basket annuncia Goran Oluic come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2026/2027.

“Goran – si evidenzia in una nota del club biancorosso – guiderà la squadra nel prossimo campionato di Divisione Regionale 1 e sarà parte integrante del nuovo progetto tecnico dedicato al settore giovanile, uno dei punti centrali sui quali la società ha deciso di costruire la propria ripartenza.

Ma c’è una cosa che non cambierà: Goran non svestirà la sua canotta numero 13. Oluic ricoprirà infatti il doppio ruolo di allenatore-giocatore, continuando a essere un riferimento sul parquet e assumendo contemporaneamente la responsabilità tecnica della prima squadra.

A 38 anni, per Goran sarà la prima esperienza da capo allenatore. E forse non poteva esserci luogo più significativo per iniziarla. Lo farà a Vasto, con la società nella quale ha militato più a lungo da quando è arrivato in Italia. Una città e una maglia che negli anni sono diventate casa.

La Vasto Basket ha scelto di mettere Goran al centro del nuovo progetto, affidandogli un ruolo entusiasmante e allo stesso tempo di grande responsabilità. Una scelta che nasce dalla profonda conoscenza dell’uomo, prima ancora che dell’atleta: la sua serietà, il suo senso di appartenenza, la capacità di essere un esempio e un punto di riferimento per i più giovani. Ed è proprio dai giovani che vogliamo ripartire.

Coach Oluic sarà impegnato direttamente nel settore giovanile e, insieme agli altri tecnici che comporranno lo staff, avrà il compito di contribuire alla crescita dei nostri ragazzi e alla costruzione di un percorso tecnico che possa creare sempre maggiore continuità tra vivaio e prima squadra.

Identità, lavoro, appartenenza e crescita: sono queste le fondamenta sulle quali vogliamo costruire il nuovo corso della Vasto Basket.

La società e Coach Oluic sono già al lavoro per definire lo staff tecnico e il roster, oltre alla programmazione delle formazioni che affronteranno i prossimi campionati giovanili.

Per Goran comincia una nuova sfida. Per noi continua una storia che siamo fieri di vivere ancora insieme. Perché Goran è ancora qui”.