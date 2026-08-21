Al via a Vasto Marina il Campionato Italiano Assoluto di beach volley 2026

Ãˆ tutto pronto per uno degli appuntamenti sportivi piÃ¹ importanti dellâ€™estate abruzzese. Dalla giornata di oggi, venerdÃ¬ 21 agosto, Vasto ospita, per il quarto anno consecutivo, una tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026, confermandosi tra le sedi di riferimento del massimo circuito nazionale.

Lâ€™evento â€“ di scena sui campi del Lido Acapulco a Vasto Marina â€“ potrÃ contare su una macchina organizzativa composta da 80 volontari e che accoglierÃ 78 coppie provenienti da tutta Italia: 36 femminili e 42 maschili, tra qualificazioni e tabellone principale. Tre giorni di gare che porteranno sul litorale vastese i migliori interpreti della disciplina, con un livello tecnico tra i piÃ¹ alti delle ultime stagioni.

Una stagione piÃ¹ equilibrata che mai

Il Campionato Italiano Assoluto 2026 sta vivendo una delle edizioni piÃ¹ combattute degli ultimi anni. Finora, infatti, soltanto Tobia Marchetto e Michael Burgmann sono riusciti a conquistare due tappe, imponendosi come la coppia piÃ¹ continua del circuito grazie anche al successo nella tappa Gold di Termoli.

Le altre prove stagionali hanno invece premiato protagonisti sempre diversi, a conferma di un campionato aperto e spettacolare. A Falconara Marittima hanno trionfato Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, mentre la Gold di Marina di Modica Ã¨ stata vinta da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri. La tappa di Marina di Ravenna ha visto il successo di Giacomo Spadoni e Marco Ulisse, Montesilvano ha incoronato Marco Viscovich e Davide Borraccino, mentre a San Cataldo si sono imposti Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan.

Nel torneo femminile spiccano le vittorie di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nella tappa inaugurale, di Claudia Puccinelli e Aurora Mattavelli a Marina di Modica, di Federica Frasca e Alice Gradini a Montesilvano e della coppia Chiara They â€“ Sara Breidenbach, vincitrice sia a Marina di Ravenna che nella Gold di Termoli.

Tutti i big attesi sulla sabbia vastese

Il torneo di Vasto riunirÃ praticamente tutte le coppie piÃ¹ forti del beach volley italiano. Riflettori puntati sul ritorno di Manuel Alfieri che giocherÃ in coppia con Gabriel Moreira, figlio del campione argentino PaulÃ£o Moreira, causa assenza di Alex Ranghieri impegnato in questi giorni in un torneo internazionale.

Grande attenzione anche per due delle rivelazioni della stagione, entrambe inserite nel progetto della Nazionale: Riccardo Iervolino e Matteo Marchesan, sempre piÃ¹ protagonisti dopo il successo di San Cataldo, e Marco Viscovich e Davide Borraccino, vincitori della Gold di Montesilvano e ormai stabilmente tra le coppie di vertice del circuito.

Tra i nomi piÃ¹ prestigiosi figura inoltre lâ€™olimpionico Daniele Lupo, uno degli atleti simbolo del beach volley italiano, la cui presenza impreziosisce ulteriormente un tabellone di altissimo livello.

Anche il tifo di casa

Alla competizione non mancheranno, nelle qualificazioni di venerdÃ¬ mattina, i due vastesi doc Andrea Maggio e Paolo Ricciardi. In gara anche il vastese dâ€™adozione Matteo Bertoli, che scenderÃ in campo in coppia con Marco Tascone.

Spettacolo fino a domenica

Le qualificazioni apriranno ufficialmente la manifestazione, mentre il weekend entrerÃ nel vivo con il tabellone principale fino alle finali di domenica, quando Vasto assegnerÃ unâ€™altra tappa fondamentale nella corsa al titolo italiano 2026.

Sport, spettacolo e grande beach volley sono pronti a tornare protagonisti sul litorale vastese, in un evento che ormai rappresenta un appuntamento fisso dellâ€™estate cittadina.