L'ex San Salvo Rosario Di Ruocco nuovo giocatore della Virtus Cupello

Rosario Di Rocco, ex San Salvo, Ã¨ un nuovo giocatore della Virtus Cupello.
La nota del club â€“ Esperienza, qualitÃ e gol al servizio dei rossoblÃ¹.
Classe â€™92, Di Ruocco arriva a Cupello dopo una carriera importante tra Serie D ed Eccellenza, con oltre 100 gol realizzati e diverse esperienze prestigiose alle spalle.
Nellâ€™ultima stagione con il San Salvo ha chiuso con 10 gol e 6 assist, confermandosi ancora una volta decisivo in zona offensiva.
RapiditÃ , tecnica, uno contro uno e senso del gol: Rosario Ã¨ pronto a mettere tutta la sua esperienza al servizio della squadra di mister Carlucci.
Il tempo passa, la porta Ã¨ sempre la stessa. Questa volta, perÃ², Rosario Di Ruocco gioca dalla nostra parte.
Benvenuto a Cupello, Rosario!â€œ