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L'ex San Salvo Rosario Di Ruocco nuovo giocatore della Virtus Cupello

redazione
Sport
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Rosario Di Rocco, ex San Salvo, Ã¨ un nuovo giocatore della Virtus Cupello.

La nota del club â€“ Esperienza, qualitÃ  e gol al servizio dei rossoblÃ¹.

Classe â€™92, Di Ruocco arriva a Cupello dopo una carriera importante tra Serie D ed Eccellenza, con oltre 100 gol realizzati e diverse esperienze prestigiose alle spalle.

Nellâ€™ultima stagione con il San Salvo ha chiuso con 10 gol e 6 assist, confermandosi ancora una volta decisivo in zona offensiva.

RapiditÃ , tecnica, uno contro uno e senso del gol: Rosario Ã¨ pronto a mettere tutta la sua esperienza al servizio della squadra di mister Carlucci.

Il tempo passa, la porta Ã¨ sempre la stessa. Questa volta, perÃ², Rosario Di Ruocco gioca dalla nostra parte.

Benvenuto a Cupello, Rosario!â€œ


 

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