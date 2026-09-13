Stivaletta riacciuffa la Torrese, pari casalingo per la Virtus Cupello

Un calcio di rigore trasformato nel finale di partita da Cristian Stivaletta evita la seconda sconfitta di fila alla Virtus Cupello: finisce 1-1 la sfida giocata sul terreno amico del Comunale contro la quotata Torrese di Federico Del Grosso.

Un punto importante e prezioso per i rossoblÃ¹ di mister Panfilo Carlucci, partiti con lâ€™intenzione di riscattare subito il passo falso iniziale di domenica scorsa a San Salvo. Ma, di fronte, câ€™Ã¨ stato un avversario tosto, abile a trovare la rete dellâ€™1-0 con la firma dellâ€™ex Vastese Riccardo Palestini e poi a difendere con vigore il vantaggio. Sembrava fatta per i ragazzi di Del Grosso, ma il rigore conclusivo ha rimesso la sfida sui binari dellâ€™equilibrio.

Un punto a testa e pensiero giÃ proiettato alle prossime sfida. Per la Virtus Cupello, allâ€™orizzonte, la trasferta di domenica 20 settembre a Chieti.

Virtus Cupello-Torrese 1-1

Reti: 26â€™ Palestini, 46â€™ st Stivaletta (rigore)

Virtus Cupello: Giacone, Carlucci L., Minchillo, Macarof, Conti (45â€™ Di Ruocco), Cardinale (38â€™ st Loreta), Capitanio, Incollingo (39â€™ st Carlucci C.), Cellucci (32â€™ st Tupone), Stivaletta, Braccia. A disp. Di Cencio, Di Florio, Annunziata, Di Fabio, Bellano. All. Carlucci

Torrese: Bomba, Besana, Vespa, Di Stefano (12â€™ st Campestre), Sciarretta, Dâ€™Emilio, Di Nisio (11â€™ st Benigni), Planamente, Padovano, Palestini (12â€™ st Manara), Sanseverino. A disp. Puddu, Parisse, Prosperi, KanÃ¨, Keita, Petrella. All. Del Grosso

Arbitro: Nocella di Lanciano (Pomanti di Teramo e Capuzzi di Lanciano)

Foto Luca Marchione