Cin cin San Salvo: vittoria in rimonta contro il Pontevomano

Concede il â€˜bisâ€™ il San Salvo che batte 3-2 in trasferta il Pontevomano conquistando il successo numero 2 di fila in campionato nelle altrettante prime partite del torneo di Eccellenza abruzzese 2026/2027.
Successo in rimonta quello della squadra di mister Massimo Epifani.
La successione delle reti - Padroni di casa in vantaggio al 15' della prima frazione con la rete siglata da Pietrani. Al 22' pari ospite con la realizzazione di Bamba. In conclusione degli iniziali 45 minuti di nuovo a segno i locali, grazie a Spinelli.
Nella ripresa il San Salvo accelera alla ricerca del riscatto: al 10' Ruggiero mette dentro il pallone del 2-2, a 10 minuti dalla fine Simigliani, su calcio di rigore, firma il 3-2 che vale la conquista di altri 3 punti preziosi dopo quelli di domenica scorsa al Vito Tomeo contro la Virtus Cupello.
Gioia e soddisfazione alla fine per i sansalvesi, in testa a punteggio pieno assieme a San Giovanni Teatino e Pro Vasto.
Domenica prossima, in casa, sfida al Montesilvano per Ruggieri e compagni.
Pontevomano-San Salvo 2-3
Reti: 15â€² Pietrani, 22â€² Bamba, 45â€² Spinelli, 10â€² st Ruggiero, 35â€² st Simigliani (rigore)
Pontevomano: Natale, Sorrini, Spinelli, Ouali, Orsini, Di Michele, Mendez, Massarotti, Pietrani, Dâ€™Orazio, Ciutti. A disp. Modesti, Wurth, Shera, Ercoli, Quieti, Colucci, Flara, Angelini, Angelozzi. All. Monaldi
San Salvo: Tarolli, Preta, Ceccarelli, Gomis, Ruggieri, Arilli, Bamba, Squadrone, Andrade, Orlando, Ruggiero. A disp. Verzamanis, Gentile, Aquilano, Russo, Perrino, Tenaglia, Tamburrelli, Simigliani, Garcia. All. Epifani
Arbitro: Lorenzi di Pistoia (Fusco di Pescara e Lanconelli di Avezzano)