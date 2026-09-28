La medaglia della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon 2026, opera dâ€™arte che sa di mare, storia e passione

Cresce l'attesa per l'edizione 2026 della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, in programma domenica 25 ottobre.
Fari puntati sulla medaglia dell'appuntamento sportivo, unâ€™opera dâ€™arte che sa di mare, storia e passione.
Un riconoscimento speciale che verrÃ consegnato distintamente a tutti gli atleti che taglieranno il traguardo.
Non solo una medaglia, ma il simbolo di un viaggio straordinario.
Il Faro di Ortona: al centro della composizione, il suo fascio di luce illumina idealmente il cammino dei runner, guidandoli dritti verso la meta.
La Rosa dei Venti: una bussola e una stella che accompagnano i podisti passo dopo passo, proprio come i vecchi punti di riferimento dei marinai in navigazione.
I Trabocchi abruzzesi: sullo sfondo, la trama richiama le reti tradizionali, un omaggio profondo all'identitÃ e alla storia marinara della nostra costa.
Un capolavoro nato dalla creativitÃ e dal talento dei ragazzi del Liceo Artistico di Lanciano e realizzato con maestria da Crea Medaglie.
"Una medaglia - sottolineano gli organizzatori - che racchiude tutta la fatica della sfida sportiva e la bellezza senza tempo di un territorio unico. Non vediamo l'ora di metterla al vostro collo!"
Fonte Passione Corsa Mario Bomba