Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Vasto al Raduno nazionale a Salerno

Insieme a tantissime sezioni provenienti dalle varie Regioni d'Italia, la Sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia ha partecipato domenica 27 settembre, a Salerno, al fervido appuntamento del 22Â° Raduno nazionale.

A presiederlo il Gen. S.A. (c) Giulio Mainini, sfilando in un bellissimo corteo sul lungomare della cittÃ fino allo schieramento in Piazza della LibertÃ dove massime autoritÃ civili e militari e vertici dell'Aeronautica, con il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Gen. S.A. Antonio Conserva, hanno celebrato l'evento con significative riflessioni sull'importanza del tramandare i sacrifici di chi ci ha preceduto, puntando a far sempre meglio e innovarsi nel presente e nel futuro, rimarcando valori, tradizioni e impegno costante che l'Arma Azzurra mette a servizio del Paese e della societÃ , in particolare verso i piÃ¹ deboli, sempre in sinergia e in lavoro di squadra con le altre Forze Armate e gli Enti dello Stato, e di tutto questo l'Associazione Arma Aeronautica ne Ã¨ custode e promotrice.

La delegazione AAA Vasto, guidata dal Presidente Lgt. (c) Ciro Confessore e composta dai Soci del Direttivo Renzo Trivilini, Nicola D'Adamo, Pierpaolo Del Casale e Roberto Bruno, in un clima di festa e spirito di corpo, ha incontrato, dialogato e scambiato esperienze e idee con tante altre sorelle sezioni di tutta Italia. Il corteo e gli schieramenti erano composti dai raggruppamenti regionali di cui, quello AAA Abruzzo-Molise, presieduto e condotto dal Presidente Regionale AAA Lgt. (c) Angelo Colizza.

La giornata si Ã¨ conclusa con la maestosa e coinvolgente esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, orgoglio italiano.