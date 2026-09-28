Appalto per il nuovo Ospedale di Vasto, c'è la graduatoria per le offerte

La Commissione di gara per l’appalto del nuovo Ospedale di Vasto ha reso pubblica oggi la graduatoria provvisoria delle offerte pervenute, delle quali sono stati valutati sia gli aspetti tecnici che economici.

Al primo posto - si sottolinea in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - si è classificato il raggruppamento temporaneo di imprese guidato dalla capofila ICM SpA con sede a Vicenza, che ha offerto un ribasso del 7,11%. L’iter segue ora il suo corso, con le verifiche di legge sui requisiti e le dichiarazioni prodotte in sede di gara, oltre agli approfondimenti previsti dal codice degli appalti.

Esaurita questa parte e al netto di eventuali ricorsi, si procederà all’aggiudicazione.

“Abbiamo compiuto un altro passo avanti decisivo - sottolinea il direttore generale della Asl Mauro Palmieri - che rende concreta la costruzione del nuovo ospedale. Al di là delle comprensibili diffidenze che il tema suscita nell’opinione pubblica, questa Direzione sta dimostrando con gesti concreti che ci si si può credere davvero: se non ci saranno impedimenti di tipo burocratico, a ottobre aggiudichiamo i lavori, rispettando il cronoprogramma, com’è avvenuto finora”.