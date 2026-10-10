In paritÃ  Pro Vasto-Virtus Cupello: l'anticipo dell'Aragona finisce 2-2

ParitÃ nellâ€™anticipo della settima giornata di andata nelCampionato di Eccellenza abruzzese: allâ€™Aragona finisce sul punteggio di 2-2 la sfida tra la Pro Vasto e la Virtus Cupello.

Due volte inizialmente in vantaggio i padroni di casa, due volte abili gli ospiti a riprendere gli avversari. Alla fine un punto a testa che lascia lâ€™amaro in bocca ai biancorossi di Piccioni, alla vigilia desiderosi di premere il piede sullâ€™acceleratore per continuare la corsa ai piani alti della classifica, e che accresce fiducia e buone sensazioni in casa rossoblÃ¹ con la squadra di Carlucci sempre in partita, battagliera e anche estremamente ficcante specialmente nel corso della seconda parte del match.

La successione delle reti â€“ Pronti, via e locali che giÃ segnano: al 3â€² Finizio elude lâ€™uscita di Di Cencio su lancio di Di Bartolo, offre un â€˜cioccolatinoâ€˜ a Nami Sanchez e lâ€™attaccante, preferito dal 1Â° a Cesario per le non perfette condizioni di questâ€™ultimo, firma lâ€™1-0. Al 10â€² bello spunto di Troiano sullâ€™amata corsia di sinistra e traversone perfetto a centro area che Macarof impatta alla perfezione di testa realizzando lâ€™1-1. Al 29â€² Pro Vasto di nuovo a segno: punizione calciata da Maroto, oggi capitano, palla allâ€™incrocio dei pali che trova poi la testa di Finizio che la spedisce in porta per il 2-1. Nella ripresa, al 5â€², calcio di rigore per la Virtus Cupello: Stivaletta, uno dei tanti ex di giornata, che se lâ€™era procurato, dal dischetto, sotto la Curva dâ€™Avalos, spiazza Lanziani e fa 2-2. Sullâ€™episodio si registra lâ€™espulsione, per proteste, dellâ€™allenatore di casa Walter Piccioni.

Manca ancora tanto alla fine: le opportunitÃ per andare ancora a bersaglio non mancano, costruite in particolare dai rossoblÃ¹, ma il 2-2 non cambia fino al triplice fischio di chiusura.

Prossimo turno: per la Pro Vasto impegno in trasferta con il Pontevomano, la Virtus Cupello, sul campo amico del Comunale, sfiderÃ il Celano.

Pro Vasto-Virtus Cupello 2-2

Reti: 3â€™ Sanchez (PV), 10â€² Macarof, 29â€™ Finizio, 5â€™ st Stivaletta (rigore)

Pro Vasto: Lanziani, Purello, Traino (24â€™ st Luciani), Di Bartolo, Hernandez, Casella, Finizio (31â€™ st Zaccardi), Monteferrante (24â€™ st Di Pierro), Sanchez (30â€™ st Cesario), Maroto, Hajdarevic (11â€™ st Russo). A disp. Acquarola, Vespasiano, Cauterucci, Esposito. All. Piccioni

Virtus Cupello: Di Cencio, Braccia, Minchillo, Macarof, Loreta, Cardinale, Capitanio (21â€™ st Di Ruocco), Incollingo, Cellucci (39â€™ st Conti), Stivaletta (31â€™ st Tupone), Troiano (35â€™ st Carlucci L.). A disp. Giacone, Carlucci C., Bellano, Di Florio, Rossi. All. Carlucci

Arbitro: Pardi di Pescara (Di Meo di Pescara e Raiola di Teramo)