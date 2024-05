Alla scoperta di Antichi Sentieri: una passeggiata tra Natura e Cultura

Il 2 giugno è una data da segnare sul calendario per tutti gli amanti della natura e della buona cucina. Alle ore 8:30, dall' Azienda "Casa del Contado" di Orazio Di Stefano a Dogliola, prenderà il via una suggestiva passeggiata alla scoperta di antichi sentieri. Il percorso, di circa 7,5 km, si snoderà attraverso paesaggi mozzafiato e tracciati storici, offrendo ai partecipanti l'opportunità di immergersi nella bellezza incontaminata della nostra terra.

Questo evento non è solo un'occasione per fare attività fisica all'aria aperta, ma anche un viaggio culturale e gastronomico. Infatti, in collaborazione con l'Associazione Italiana Cuochi, AIC Abruzzo, l'evento promosso dall'APTM Dogliola (Associazione del Prodotto Topico nel Mondo), esalta le eccellenze culinarie del nostro territorio: tra i partner dell'iniziativa spicca l'azienda "Belvedere Fresa" di Katia Bastonno a Fresagrandinaria, nota per la qualità e l'autenticità dei suoi prodotti.

Un calendario Green è stato stilato per valorizzare e riportare alla luce sentieri straordinari, creando una sinergia perfetta tra sport all'aria aperta, salute, sana alimentazione e promozione del prodotto topico, che si può considerare un vero e proprio elisir di lunga vita.

Vi aspettiamo numerosi a questo evento unico, dove la natura incontra la tradizione e il gusto, per una giornata all'insegna del benessere e della scoperta!