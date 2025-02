Sognatori e innovatori, ecco gli imprenditori di domani vincitori di 'Start Impresa'

Per la prima volta un ex aequo a Start Impresa.

La giuria ha voluto premiare sia Diletta Mascitti - 41 anni di Pescara - che Gianluca Petini - 44 anni di Fara Filiorum Petri - il premio di 2000 euro messo in palio da Proger Spa andrà a supportare quest’anno non un solo sogno imprenditoriale, ma ben due.

La quattordicesima edizione del corso gratuito di formazione specialistica per nuovi imprenditori, si è conclusa così a Pescara nella sede associativa. Organizzato dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, l’iniziativa premia le migliori idee imprenditoriali e offre l'opportunità di sviluppare progetti d'impresa. I business plan presentati dai finalisti hanno pienamente convinto la giuria durante l'ultima prova, che consisteva nel discorso di presentazione dei progetti.

I vincitori

La neo imprenditrice e il neo imprenditore sono stati premiati in particolare per la grande capacità acquisita nei mesi di percorso formativo in cui si è svolto Start Impresa, durante i quali hanno sviluppato una vera professionalità e maturità nel pianificare l’attività aziendale.

Diletta Mascitti con il suo “Abruzzo forte e gentile”, portale dedicato al turismo accessibile in Abruzzo, propone un unico strumento web per raccogliere e mappare le risorse turistiche sul territorio, offrendo prenotazioni facili, veloci ed economiche. Un progetto che, oltre alla scelta etica, unisce l’opportunità di business. Ben il 50% degli intervistati in una ricerca internazionale ha dichiarato che non viaggia a causa della mancanza di informazioni sulle destinazioni, le attrazioni e le esperienze accessibili. Gli utenti finali del turismo accessibile rappresentano infatti il 15% del mercato turistico globale: in Abruzzo sarebbero oltre 100.000. A Mascitti la giuria ha assegnato anche l’ulteriore premio che consiste in tre mesi di segreteria virtuale offerto da Secretel Service.

Gianluca Petini con “LillaBee Glamping” unisce rispetto per l’ambiente, territorio e benessere: ha inventato la mini casa tutta abruzzese dove si convive con più di 1 un milione di api. Un originale apiario creato per sostenere progetti di conservazione delle api, specie indispensabile per l’ecosistema, che permette al contempo di vivere un soggiorno unico. I benefici? Sopraffatti dalla frenetica vita cittadina, ci si immergerà in una vacanza eco-friendly e istruttiva per tutta la famiglia, pensando anche alla salute personale perché l’apiterapia riduce lo stress, migliora il sonno, dà sollievo dal dolore e supporta il sistema immunitario.

Criteri di assegnazione dei premi

La Giuria ha basato la sua decisione valutando il grado di innovatività, la sostenibilità finanziaria per la creazione e gestione dell’impresa, il grado di rispondenza ai bisogni del mercato di riferimento, il livello di impatto sociale ed economico sul territorio.

Altri progetti in finale e ulteriori riconoscimenti

Abbracciano settori diversi ma tutti di grande attualità i restanti quattro progetti finalisti.

La giuria ha assegnato l’ulteriore premio di un anno solare di iscrizione gratuita a Confindustria Abruzzo Medio Adriatico a Valentino D'Intino che con “Mamma Maria, coccole e cappuccino” ha come target famiglie con figli che vogliono passare insieme tempo di qualità. Un format innovativo che reinterpreta il comfort food italiano, proponendo cappuccino e cornetto come simboli di calore e autenticità, disponibili durante tutta la giornata. Non solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza immersiva: un rifugio ispirato alla semplicità e alla convivialità dei paesini italiani degli anni ’60. D’Intino ha sottolineato: “Siamo i pionieri del comfort food esperienziale. Insieme porteremo l’ospitalità italiana nel mondo, un cappuccino alla volta.”

Profuma di buono e sano l’idea di Flaminia Ferretti: “Pasticceria Salutare” per dolci sani e nutrienti. Una offerta artigianale di dolci light comprende prodotti golosi e con poche calorie per la colazione, la merenda, snack o dessert a fine pasto. Tutte le ricette sono contraddiste da almeno il 50% in meno di zuccheri, dall’uso di zuccheri e farine non raffinate, grassi salutari quali olio extra vergine di oliva e ingredienti freschi e naturali senza l’aggiunta di coloranti, conservanti o additivi artificiali. A Ferretti è andato il premio consistente in sei mesi di spot promozionali su Radio Isav.

Per Viviana D'Ambrogio “App Adozione con Te” è la soluzione digitale e innovativa che dà supporto alle famiglie adottive. Alle spalle un team composto da professionisti in sviluppo software, user experience e strategie digitali, la cui missione sociale è creare soluzioni digitali per migliorare la vita e promuovere l'inclusione, grazie al fatto che questa impresa colmerà lacune nel supporto continuo, nella gestione di informazioni e nella comunicazione, per facilitata il percorso di adozione e la successiva nuova vita familiare.

Infine, Giusy Di Lallo con “Harmonia Couture, sfumature di stile” offrirà un servizio unico e personalizzato tramite uno store di moda multichannel, che prevede un servizio di consulenza armocromatica, con una attenzione per chi sta affrontando sfide di salute e nei soggetti più giovani e fragili, affiancandoli per supportare l’impatto sull’autostima del loro percorso di vita. Con un ambiente dedicato e riservato nel negozio fisico, oppure a domicilio, la consulente offrirà a questi soggetti fragili uno strumento in più per sentirsi a proprio agio e superare l’isolamento sociale che purtroppo spesso accompagna la malattia.

Le testimonianze dei promotori

Paolo Campana, Vice Presidente Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e referente di Start Impresa ha sottolineato: “Fa parte degli obiettivi dell’Associazione sviluppare il territorio, le imprese, far crescere nuove azienda. Formare persone che hanno idee imprenditoriali e sono disposte a mettersi in gioco per metterle in pratica è uno dei nostri scopi fondamentali."

Per Massimo Cesarino, presidente della Sezione Servizi Innovativi: “Creare relazioni tra i partecipanti e con gli imprenditori e professionisti che hanno svolto le docenze del percorso, questo è il vero valore di Start Impresa. Il punto forte è proprio la continua interazione tra esperti e aspiranti imprenditori, che garantisce un apprendimento coinvolgente e personalizzato.”

“Progetti ben presentati e ricchi di contenuti hanno caratterizzato questa giornata finale”, ha dichiarato Gianmario Cauti, vice presidente della Sezione Servizi Innovativi, “attenzione al sociale e elementi di digitale e di intelligenza artificiale sono emersi come elementi trasversali in tutte le presentazioni che abbiamo ascoltato, credo sia un indicatore importante di come negli anni sta cambiando il mondo del fare impresa”.

Nelle conclusioni, Umberto Sgambati, vice presidente vicario di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha sottolineato: "Parafrasando Flaiano: - l’imprenditore (ideale per Confindustria) è un sognatore ma con i piedi saldamente appoggiate sulla Terra (e non sulle nuvole)".

La rete di collaborazioni

Molto apprezzata da tutti i corsisti, inoltre, l’importante opportunità che Start Impresa offre per finanziare e mettere a terra le proprie attività, grazie al coinvolgimento nel percorso di autorevoli partners come FIRA e FIDIMPRESA ITALIA e altri istituti bancari.

Oltre al main sponsor Proger, le aziende partner di questa quattordicesima edizione sono state: Belisario Italy, Claudio Bonasia Consulting, Dinamic Service, Di Tonno & Partners, Ecoh Media, Gruppo Metron, Maw, Meta, Nestplan International, Porta Antisismica, Profili Aziendali & partners, Radio Delta1, Radio Isav, Secretel Service, Sinergie Education, SLT – Studio Legale e Tributario, Studio Rozzi e Consulmarchi, Team Consulting Payroll&legal, TwinDigit, Teknoidea, Top Solutions e Xenia Hospitality Company.

Ulteriori informazioni su https://startimpresa.confindustriaabruzzoma.it/