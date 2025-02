Gran Carnevale di Scerni alla 50^ edizione, i preparativi vanno avanti

"Proseguono senza sosta i lavori di preparazione della 50esima edizione del Gran Carnevale di Scerni ed il prossimo 4 marzo, martedì grasso, ci sarà una festa e una lunga sfilata per onorare al meglio la storia di questo evento tutto scernese". Ad affermarlo è il presidente dell'associazione Ottavio Ubaldi che sottolinea come “ormai siamo entrari nel vivo dell'allestimento dei carri allegorici che quest'anno saranno più di quindici. Un evento particolare dove oltre alla sfilata avremo numeri a piedi, coreografie, balli, musica e fuochi pirotecnici. Il tutto nella massima sicurezza ed organizzazione. Infatti, quest'anno, per questione di ordine pubblico e sicurezza visto il numero di persone attese e il numero dei carri sposteremo l'evento nella parte alta di Scerni”.

"Ringraziamo tutti gli sponsor, i volontari ed i ragazzi che la sera vengono volenterosi presso il capannone comunale per realizzare, decorare e colorare i carri. Ovviamente, come sempre, tutti possono partecipare alla realizzazione dei carri. Pertanto - conclude Ubaldi - vi aspettiamo il 4 marzo per partecipare al Carnevale di Scerni evento per piccolo e grandi, per giovani e adulti".