Stabilizzazione in arrivo per 114 giovani nello stabilimento Stellantis di Atessa

Una importante boccata d’ossigeno per oltre cento lavoratori dello stabilimento di Stellantis Europe in Val di Sangro. Questa mattina, nel corso di un vertice tra azienda e sindacati è stata comunicata la decisione della multinazionale dell’assunzione definitiva di 114 giovani che in questi anni hanno lavorato nello stabilimento con contratti di somministrazione.

La notizia è stata resa nota dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio. «Si tratta di una implicita conferma che lo stabilimento di Atessa rimane un punto di riferimento importante, tra i principali in Europa, della produzione di veicoli Stellantis – ha dichiarato Marsilio - assunzioni che costituiscono parte delle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano per l’Italia».

«Si tratta di strategie di sviluppo per lo stabilimento abruzzese su cui più volte mi ero confrontato con il ministro Urso – ha sottolineato il presidente della regione Abruzzo - la produzione di veicoli commerciali Fiat, Peugeot, Opel e Citroen nello stabilimento di Atessa rappresenta il cuore dell’automotive della nostra regione».

«Continueremo a intensificare gli interventi infrastrutturali necessari affinché lo stabilimento rimanga il cuore dell’economia abruzzese» ha concluso Marsilio.