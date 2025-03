Lavori infiniti sull’A14: "Chiediamo date certe e un impegno per le prossime festività pasquali"

“Ormai gli abruzzesi hanno fatto l’abitudine sull’incertezza della fine dei cantieri sul tratto abruzzese dell’A14, se è vero come è vero che nel marzo dello scorso anno si parlava di altri 2 anni per la conclusione degli interventi. Il problema è serio e merita di essere affrontato in maniera strutturale, partendo dal trovare soluzioni per le imminenti vacanze pasquali, per evitare che gli abruzzesi, e non solo, vivano dei veri e propri calvari transitando sull’A14”.

Così in una nota il consigliere del gruppo Abruzzo Insieme Giovanni Cavallari sui numerosi cantieri che interessano la tratta abruzzese della A14 e che non sembrano avere una fine.

“In passato - rileva - si era parlato di indennizzi per gli utenti che subivano ritardi eccessivi a causa dei cantieri presenti sull' A14, senza che ciò si concretizzasse in misure effettive. È opportuno sedersi attorno ad un tavolo con i vertici di Autostrade per l'Italia per mettere nero su bianco impegni ed iniziative per evitare o quantomeno ridurre i gravi disagi alla circolazione.

In quest’ottica - aggiunge Cavallari - preannuncio che chiederò al presidente Sandro Mariani di indire una seduta della Commissione Vigilanza ad hoc sul tema cantieri A14 a 360 gradi. È opportuno e necessario anzitutto avere conferme sulle proiezioni di fine lavori e poi trovare impegni per misure concrete e immediate per garantire ad ogni persona che intende mettersi in viaggio sulla tratta abruzzese di raggiungere la propria destinazione senza drammi e disagi eccessivi. Sono in ballo troppi interessi - conclude il consigliere regionale di Abruzzo Insieme -, in primis quello del settore turistico, che meritano attenzione e tutela”.