"Colline dei Trabocchi": cinque comuni uniti per la valorizzazione turistica del territorio

"Da oggi abbiano un nuovo brand promo turistico autentico che unisce i territori di Scerni (capofila), Monteodorisio, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina" affermano i sindaci delle cinque amministrazioni che spiegano come “grazie ad un finanziamento del Gal Costa dei Trabocchi da oggi abbiamo un comprensorio identificabile con le proprie bellezze e attività.

”Infatti - spiegano i sindaci Carlucci, Di Fabio, Marinucci, Gizzarelli e Budano – abbiamo creato dei percorsi attraverso una rete di strade secondarie a basso impatto di traffico veicolare, percorsi interpoderali, asfalto nonché brecciato, strada bianca e terra attraversando colline, paesaggio agrario, vigneti, riserve e borghi".

Tracce e percorsi da fare in bike o a piedi che sono tutte mappate, indicati con segnaletica fisica lungo i percorsi nonché scaricabile dal sito www.collinedeitrabocchi.it insieme a tutte le informazioni turistiche relative a Scerni, Monteodorisio, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina. Unire la costa ai nostri territori nell'ottica per far scoprire sempre più l'immenso patrimonio storico, culturale, ambientale, naturalistico, ed enogastronomico che oltre alla costa caratterizza l'interno. "Siamo sicuri – concludono Carlucci, Di Fabio, Marinucci, Gizzarelli e Budano - che i nostri paesaggi collinari, i nostri borghi, la nostra ristorazione possono essere degli attrattori per proporre una vacanza diversa, attiva ed esperienziale".

Presenti alla convegno Carlo Ricci, direttore del Gal Costa dei Trabocchi che ha portato tra l'altro i saluti di Roberto Di Vincenzo – presidente Gal Costa dei Trabocchi, il sottosegratario regionale Daniele D'Amario con delega al Turismo, l'assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, Tito Cieri della segreteria dell'assessore Emanuele Imprudente, Giuseppe Di Marco (presidente Dmc Costa dei Trabocchi), Francesco Di Filippo (dirigente Sviluppo locale della regione Abruzzo), la progettista Elisabetta Ottaviano, l'attore Jerry Mastrodomenico e tutti i professionisti che hanno collaborato alla realizzazione del Progetto.