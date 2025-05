Festival dello Sport on the beach on the road, la cultura del turismo sportivo in primo piano

Si chiude la seconda tappa del Festival dello Sport on the beach on the road, la cultura del turismo sportivo Beach camp 2025, organizzato da Studio Masa-Hero beach Volley Roma-Happy Days Antonio Di Petta-Modat Cibo e momenti-Hotel Excelsior-Hotel Holiday con la presenza del vice sindaco di San Salvo Eugenio Spadano e del presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever che hanno ringraziato gli organizzatori per l’appuntamento.

Studio Masa ringrazia Comune di San Salvo e Regione Abruzzo e gli sponsor per la fattiva collaborazione alla realizzazione del evento e dà appuntamento a Legends 2025 – Beach Camp 2025 – Amateur Series 2025, prima Coppa Modat Happy Days a fine settembre.