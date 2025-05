Un nuovo polo di formazione internazionale a San Salvo

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, la Crisci Management e ESB Group hanno sottoscritto un accordo per far nascere a San Salvo un polo di formazione internazionale nelle scienze ingegneristiche e dell’architettura.

Con questo accordo si propongono di avviare un nuovo percorso che ampli l’offerta formativa dell’Ateneo in questa direzione, dando vita ad un nuovo polo didattico per la formazione a distanza e in presenza, in partnership con università straniere ed aperto anche a studenti internazionali, con particolare attenzione verso i Paesi dell’Asia Centrale.

Il primo passo ufficiale si è avuto nei mesi scorsi, prima con la visita a San Salvo del Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia (nella foto), che ha incontrato il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, e il top management dei partners Crisci Management e ESB Group, e poi con la sottoscrizione dell’accordo quadro di collaborazione.

Il gruppo della “d’Annunzio” che sta lavorando al progetto - si legge in una nota dell'ateneo - è coordinato dal professor Pier Luigi Sacco, Delegato del Rettore all’internazionalizzazione, e dal professor Sergio Montelpare, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Ateneo.

Nei prossimi mesi, i tre partner lavoreranno alla definizione del progetto con l’obiettivo di lanciare i nuovi corsi nell’ambito dell’offerta formativa dell’anno accademico 2026/27.

Il percorso di collaborazione, che si rivolge all’intero sistema produttivo e alle realtà formative del territorio, è nato su proposta di Gaetano Crisci, manager internazionale da tempo attivo in vari progetti in Kazakhstan e Uzbekistan, e coordinatore del progetto. Crisci Management ed ESB Group sono da tempo attivi in Uzbekistan, un Paese attualmente impegnato in vasti e ambiziosi progetti di rigenerazione urbana e di nuovo urbanesimo, che rappresenta un primo contesto ideale di internazionalizzazione dell’offerta formativa del nuovo polo, anche grazie agli accordi già in essere e in ulteriore espansione tra la “d’Annunzio” e alcune Università uzbeke, alla recente esperienza del primo Forum Educativo Italia-Uzbekistan in occasione della visita a Tashkent del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nell'autunno 2024, e all’imminente visita ufficiale in Asia Centrale del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“L’Università “d’Annunzio” -spiega il professor Pier Luigi Sacco, Delegato del Rettore all’internazionalizzazione dell’Ateneo - rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo socio-economico e culturale dell’Abruzzo. Nella consapevolezza di questa responsabilità, la “d’Annunzio” aprendo un dialogo con alcuni territori che si trovano oggi a fronteggiare sfide competitive di particolare importanza, offrendo il proprio contributo all’elaborazione di soluzioni innovative in tutti quegli ambiti nei quali la qualità della formazione e della ricerca possono fare la differenza.

È in questo contesto - prosegue il professor Sacco - che si inserisce l’accordo recentemente sottoscritto tra la “d’Annunzio”, Crisci Management ed ESB Group, una rete di aziende impegnate a livello internazionale in progetti energetici e di rigenerazione urbana, con sede a San Salvo. Il territorio di San Salvo – sottolinea infine il professor Pier Luigi Sacco - è oggi uno dei poli industriali più dinamici della regione, con una significativa domanda di competenze nell’ambito delle discipline ingegneristiche, delle scienze dei materiali e dell’architettura”