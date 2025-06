Fondazione Padre Alberto Mileno-Istituto San Francesco, 60 anni di attività al servizio della comunità

I lavori, avviati con l’obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti e rendere più sostenibili ed efficaci i servizi offerti, hanno interessato in modo particolare i reparti residenziali e gli spazi comuni, con interventi che hanno migliorato il comfort, la sicurezza e l’accessibilità per ospiti, familiari e operatori, adeguando sul piano antisismico ed energetico l’intero plesso immobiliare.

Un anniversario che coincide, altresì, con un altro momento significativo per la storia dell’ente: la conclusione dei lavori di ristrutturazione della sede centrale di Vasto e della sede periferica di Gissi, che restituiranno alla comunità due strutture profondamente rinnovate, più moderne, accoglienti ed efficienti.

“Abbiamo voluto celebrare questi 60 anni non solo come un punto d’arrivo, ma come un nuovo inizio” – dichiara il presidente del Consiglio Fondazione Padre Simone Calvarese.

“Gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle sedi di Vasto Marina e di Gissi costituiscono un unicuum nel panorama regionale della sanità privata, oltre ad essere l'investimento in assoluto più rilevante dell’intera Regione Abruzzo per una struttura sanitaria convenzionata - afferma l’avv. Giacomo Cerullo, segretario generale della Fondazione Padre Alberto Milano ETS - ed incideranno favorevolmente sulla qualità della vita e sulla bontà dell’assistenza dei pazienti che accogliamo ogni giorno.

Unitamente all’aggiudicazione dell'avviso per l’attivazione, presso la nostra sede di Vasto, del servizio pubblico del 118 rete emergenza- urgenza con la Asl Lanciano Vasto Chieti evidenziano la capacità di tutto il nostro team di lavoro di realizzare, in tempi brevi, obiettivi di rilievo anche pubblicistico, di cui siamo particolarmente fieri.

Tutte le attività intraprese nell’ultimo triennio sono pertanto un segno tangibile della volontà della Fondazione di continuare a crescere, innovarsi e servire il territorio con ancora maggiore impegno, nonostante le difficoltà endemiche del sistema sanitario”.

La Fondazione Padre Alberto Milano ETS, nata nel 1965 per volontà di Padre Alberto Mileno, è oggi una realtà di riferimento nel settore socio-sanitario regionale, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e fortemente radicata nel tessuto sociale abruzzese.

In occasione dell’anniversario, saranno organizzati nei prossimi mesi eventi pubblici, visite guidate alle strutture e momenti di incontro con la cittadinanza, per raccontare il percorso fatto e condividere i progetti futuri.