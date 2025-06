La prima alba d'estate tra canti e danze a Punta Penna

Apprezzato e molto partecipato l’appuntamento con il Coro Polifonico Stella Maris per il Concerto del Solstizio d’Estate per salutare l’inizio della bella stagione.

Poco dopo le 5 il Coro ed il Gruppo Danze e Strumenti Medievali diretti da Paola Stivaletta si sono ritrovati all'esterno Chiesa di Santa Maria di Pennaluce a Punta Penna per celebrare il giorno più lungo dell’anno e l’inizio dell’estate astronomica. A collaborare attivamente, in questa 11^ edizione, l'Histon Ballet Center, scuola di danza diretta da Angela Saraceni Galante.

Lo spuntare del sole ha accompagnato i protagonisti della performance, sviluppatasi tra letture, versi, canti e danze attorno ad un braciere con il fuoco. Un vero e proprio spettacolo, godendo appieno le prime luci del primo giorno d’estate e l’ameno paesaggio, con sguardo volto sia verso l'interno ed i monti abruzzesi e non solo e verso il mare Adriatico con il caratteristico sacro tempio ed il vicino e maestoso Faro di Punta Penna a completare un 'quadro' davvero niente male.

“Festeggiare il giorno più lungo dell’anno che segna l’inizio dell’estate ha origini antichissime in tutte le religioni delle civiltà più datate ed è celebrato in tantissime città con feste, concerti, falò, danze. Una tradizione che si fonde con la storia di San Giovanni Battista”, hanno detto i promotori dell'appuntamento che si è come sempre concluso all'interno della Chiesa di Santa Maria di Pennaluce.

Il concerto è ormai un appuntamento fisso per i sempre più numerosi appassionati che affollano pazientemente l'area per godere dei canti, delle danze, dei fuochi e dello spettacolo del sorgere del sole dal mare.