'Terre Attrattive': a Vasto evento nazionale sullâ€™innovazione turistica nei territori rurali

Appuntamento dallâ€™11 al 13 settembre a Palazzo dâ€™Avalos a Vasto per tre giorni di incontri, laboratori ed esperienze, con una conferenza nazionale dedicata alla costruzione di nuove destinazioni di valore.

Ecco Terre attrattive, evento dedicato allâ€™innovazione turistica nei territori rurali. Con la presenza e i contributi di policy maker, esperti del settore e rappresentanti delle principali reti turistiche nazionali.

Una tre giorni dedicata al turismo che cambia, dunque. I Gal - Gruppi di azione locale Leader, diffusi capillarmente in tutte le aree rurali italiane, stanno assumendo un ruolo sempre piÃ¹ strategico nella trasformazione dellâ€™attrattivitÃ dei territori in cui operano. Un impegno che nasce da una domanda forte e crescente delle comunitÃ locali, ma che al tempo stesso rappresenta una sfida complessa: quella di saper integrare comunitÃ attive e reti di relazione piÃ¹ ampie, identitÃ locali e immaginari turistici, transizione digitale e innovazione, governance multilivello e visione strategica.

E' quindi in questo scenario che si inserisce Terre Attrattive, la convention nazionale dedicata allo sviluppo dellâ€™attrattivitÃ turistica delle aree rurali. Un appuntamento pensato per dare visibilitÃ ai risultati raggiunti dai GAL a livello locale e per rilanciare, in chiave innovativa, le strategie di valorizzazione del territorio.

I dettagli del programma e della conferenza nazionale saranno illustrati in occasione di un incontro stampa martedÃ¬ 9 settembre alle 11 nella sede della Regione Abruzzo in piazza Unione a Pescara. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Imprudente - vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore con deleghe all'agricoltura, ambiente, parchi e riserve naturali e Roberto Di Vincenzo, presidente Gal Costa dei Trabocchi.

Terre Attrattive Ã¨ molto piÃ¹ di una vetrina di buone pratiche: Ã¨ un momento di formazione e confronto, rivolto ai GAL e a tutte le istituzioni impegnate nello sviluppo turistico dei territori rurali. Rappresenta la seconda tappa di un percorso di lavoro avviato dal living lab della Rete Rurale Nazionale sul tema del turismo esperienziale.

L'obiettivo Ã¨ offrire ai partecipanti strumenti concreti per progettare e realizzare interventi innovativi ed efficaci, capaci di rafforzare lâ€™identitÃ turistica dei territori e costruire unâ€™offerta autentica, sostenibile e attrattiva.

Durante i tre giorni dellâ€™evento, i partecipanti hanno quindi lâ€™opportunitÃ di conoscere esperienze di eccellenza nello sviluppo turistico rurale; confrontarsi con policy maker, esperti del settore, giornalisti e rappresentanti delle principali reti turistiche nazionali; partecipare a laboratori, workshop e momenti di networking; accrescere le proprie competenze in ambiti chiave come innovazione, comunicazione territoriale e progettazione partecipata. Terre Attrattive Ã¨ lâ€™occasione per rafforzare alleanze, ispirare nuove progettualitÃ e contribuire alla costruzione di un turismo rurale piÃ¹ evoluto, autentico e competitivo.

Lâ€™iniziativa Ã¨ organizzata dal GAL Costa dei Trabocchi, dalla Regione Abruzzo-Assessorato allâ€™Agricoltura, e da Rete PAC 2025-2029 â€“ Rete Leader, in collaborazione con Fondazione Symbola, Camera di Commercio Chieti Pescara, Art Bike & Run e Terre dâ€™Abruzzo.