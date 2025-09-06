Micologia, Ecologia e Ambiente, il corso a cura del Club Alpino Italiano di Vasto

Si terrÃ presso la sede del Club Alpino Italiano sezione di Vasto, in Via delle Cisterne,4, il Corso di Micologia, Ecologia e Ambiente rivolto a chi desidera conoscere il meraviglioso mondo dei funghi, imparare a riconoscerne le diverse varietÃ e a distinguere quelle commestibili da quelle tossiche e/o velenose.

Il corso, a cura del Club Alpino Italiano sezione di Vasto, avrÃ come docente la dott.ssa Costantina Toro, ispettrice micologa e si terrÃ nei giorni 16, 17, 30 settembre e 1 e 7 ottobre alle ore 18.30.

Per informazioni e iscrizioni:

Costantina Toro 347 6265979

Nicola Dâ€™Adamo 338 4301837

Sede CAI - solo il venerdÃ¬ dalle 18.00 alle 20.00: 0873 610993