Eccellenza abruzzese al via

Prende il via con lâ€™anticipo del sabato tra Ovidiana Sulmona e Santegidiese (ore 15, diretta tv Super J) il Campionato abruzzese di Eccellenza 2025/2026.
Quattro le formazioni del territorio del Vastese ai nastri di partenza di questa nuova stagione calcistica: la Pro Vasto di mister Danilo Rufini, il San Salvo del neo allenatore Walter Piccioni, la Virtus Cupello di Peppino Di Francesco e la neopromossa Bacigalupo Vasto Marina di Roberto Cesario.
Due giocheranno in casa, altrettante in trasferta (ore 15 lâ€™inizio delle partite): i biancorossi allo Stadio Aragona se la vedranno con la Folgore Delfino Curi Pescara dellâ€™ex Torrese Remigio Cristofari, squadra ripescata dopo la retrocessione della passata annata sportiva determinata dal play out perso prima contro la Pro Vasto e poi con il San Salvo; al Comunale di Cupello i rossoblÃ¹ contro il Mosciano di Guido Di Fabio; a Castelnuovo Vomano contro la Torrese i biancazzurri sansalvesi e contro il Montorio â€™88 in esterna la BVM.
Obiettivo di tutte puntare a una buona partenza per mettersi subito in pista con convinzione e determinazione in vista di un torneo sicuramente competitivo e impegnativo.
Questa la giornata numero 1 del torneo regionale: Ovidiana Sulmona-Santegidiese (anticipo del sabato), Fucense Trasacco-Penne, Montorio â€™88-Bacigalupo Vasto Marina, Pianella-Lanciano, Pro Vasto-Folgore Delfino Curi Pescara, Renato Curi Angolana-Pontevomano, Sambuceto-Celano, Torrese-San Salvo, Virtus Cupello-Mosciano.