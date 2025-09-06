Inaugurazione U'Barbir: Il nuovo stile di San Salvo prende vita!

San Salvo, 6 settembre 2025

Oggi Ã¨ il grande giorno! Alle ore 17:00 inaugura *U'Barbir*, il nuovo barber shop che promette di rivoluzionare il concetto di stile maschile a San Salvo, situato in Via Garibaldi 33.

Un evento imperdibile che unisce eleganza, musica e vibrazioni fresche, pronto a segnare lâ€™inizio di una nuova era per la cura e il look.

Lâ€™inaugurazione sarÃ animata da un esclusivo *DJ Set* di Andrea De Vitis, che mixerÃ i brani piÃ¹ cool della scena, mentre un rinfresco con drink allieterÃ gli ospiti.

Ma non Ã¨ tutto: partecipa al *Gratta & Vinci* per vincere premi esclusivi come tagli, acconciature e T-shirt personalizzate.







*U'Barbir* non Ã¨ solo un barber shop, ma unâ€™esperienza unica che celebra lo stile e la creativitÃ .



Non mancare! Ti aspettiamo oggi dalle 17:00 in Via Garibaldi 33, San Salvo, per dare il via a qualcosa di davvero speciale. *U'Barbir: lâ€™inizio di un nuovo stile!*



**Dove:** Via Garibaldi 33, San Salvo

**Quando:** Oggi, 6 settembre 2025, ore 17:00

**Eventi:** DJ Set, Drink, Gratta & Vinci con premi