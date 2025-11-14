Assemblea Anci, Monaco: "Grido d'allarme per arginare spopolamento aree interne"

“Sto partecipando alla 42ª assemblea annuale ANCI, in corso a Bologna Fiere dal 12 al 14 novembre 2025, inaugurata ufficialmente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha rivolto un messaggio di grande valore a tutti i Sindaci d’Italia, sottolineando il ruolo fondamentale degli enti locali come primo presidio democratico del Paese” comunica Alessio Monaco, sindaco di Rosello e consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra.

“Un appuntamento imprescindibile nella vita istituzionale dell’Italia, dove i Sindaci e gli amministratori si confrontano, fanno il punto sui problemi e costruiscono proposte concrete da avanzare a Parlamento e Governo. L’assemblea è anche un’occasione preziosa per consolidare i rapporti tra Comuni e rafforzare le progettualità condivise, capaci di rispondere in modo efficace ai bisogni dei territori. Tutti gli interventi ascoltati ad oggi, hanno sottolineato l’urgenza di interventi strutturali per contrastare lo spopolamento delle aree interne e montane, la mancanza di servizi essenziali, l’abbandono dei piccoli comuni. Un grido d’allarme che, come Sindaco di un piccolo Comune montano e consigliere regionale dell'Abruzzo – spiega - mi sento di condividere pienamente. È necessario garantire pari diritti, opportunità e risorse a tutti i cittadini, ovunque essi vivano.

Come ha ricordato il presidente Mattarella, ‘i Comuni sono l’antidoto all’abbandono, il cuore vivo della democrazia, il luogo dove ogni giorno si costruisce fiducia, legalità, inclusione e futuro’. ‘Insieme’ non è solo una parola, ma la strada da percorrere per rafforzare la coesione, costruire speranza e rendere più vicine le istituzioni ai cittadini”.