Ai nastri di partenza la terza stagione della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino

Ai nastri di partenza la terza stagione 2025/2026 della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino.

Eâ€™ prevista giovedÃ¬ 20 novembre, a partire dalle 14,30, la prima lezione del programma annuale, sul tema Agricoltura. La ruralitÃ come valore ambientale, sociale ed economico. Appuntamento, come di consueto, nellâ€™aula magna dellâ€™Istituto Comprensivo Statale (Via Istonia, 44).

Relatore del primo incontro sarÃ Luigi Mastronardi, economista agrario e ordinario allâ€™UniversitÃ degli Studi del Molise. Come sempre, alla parte teorica sarÃ abbinato un momento laboratoriale e di confronto con un caso studio, che in questâ€™occasione sarÃ il Comune di Celenza sul Trigno: presenti il sindaco Walter Di Laudo e, per lâ€™azienda agricola VerdeBios, Antonio Antenucci. Apriranno i lavori Silvana Di Palma, sindaca di Castiglione, e Rossano Pazzagli, direttore Spicco e storico allâ€™UniversitÃ del Molise.

Lâ€™agricoltura Ã¨ il primo dei temi scelti tra quelli scelti per la programmazione 2025/2026, non ancora affrontati prima. Ecco gli altri: associazionismo e piccoli comuni per la promozione dei territori (con Patrizia Bertoni, responsabile nazionale formazione Forum Terzo Settore), beni culturali come luoghi, strumenti e servizi per la cultura (con Antonella Agnoli, progettista di biblioteche), sovracomunalitÃ e gestione associata di servizi comunali per la rinascita dei territori interni (con Rossano Pazzagli, storico allâ€™UniversitÃ del Molise e direttore di Spicco), le comunitÃ energetiche come modello sociale e democratico per le aree interne (con Monica Bolognesi, urbanista allâ€™UniversitÃ di Firenze), intermobilitÃ e mobilitÃ sostenibile per i territori interni (con Adelina Picone, architetto allâ€™UniversitÃ Federico II di Napoli).

Â«Ripartiamo con temi di primo piano e di grande attualitÃ â€“ dichiarano la sindaca, Silvana Di Palma, il direttore della scuola, Rossano Pazzagli, e il presidente dellâ€™associazione Spicco, Nicholas Tomeo â€“ Come sempre, avremo lâ€™opportunitÃ di ascoltare accademici ed esperti negli argomenti selezionati, e di confrontarci con chi, relativamente a questi, attua buona pratiche di rigenerazione nei territori interni. Tra le novitÃ dellâ€™edizione 2025/2026, il patrocinio della SocietÃ dei Territorialisti, sodalizio di esperti che mette al primo piano il territorio come bene comune, in linea quindi con i princÃ¬pi e i valori di SpiccoÂ».

La scuola Ã¨ promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di RuralitÃ e SolidarietÃ ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da SocietÃ dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNCEM Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino â€“ Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Ci sono ancora posti disponibili ed Ã¨ ancora possibile iscriversi direttamente dal sito www.scuolapiccolicomuni.it. La quota di partecipazione Ã¨ pari a 30 euro, comprensiva dellâ€™adesione alla neonata associazione Scuola dei piccoli Comuni. Per ulteriori informazioni e contatti si puÃ² scrivere alla segreteria organizzativa: scuoladeipiccolicomuni@gmail.com.