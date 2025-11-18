Inaugurato il Centro Polifunzionale di Aggregazione Sociale in località San Giacomo a Scerni

È stato inaugurato sabato pomeriggio a Scerni, in località San Giacomo, il nuovo Centro Polifunzionale di Aggregazione Sociale, una struttura destinata ad accogliere iniziative culturali, sociali e comunitarie, con l’obiettivo di rafforzare la coesione territoriale e valorizzare le tradizioni locali.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Daniele Carlucci, l'intera giunta, amministratori comunali, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Daniele D’Amario e il xonsigliere regionale Francesco Prospero, insieme ai rappresentanti della Soprintendenza CH-PE. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco San Giacomo e ha visto la benedizione del parroco Don Graziano Fabiani.

L’iniziativa, intitolata “I Testimoni della Transumanza”, ha messo in evidenza il legame tra il nuovo spazio e la memoria culturale del territorio, richiamando il valore della transumanza quale patrimonio identitario dell’Abruzzo.

"Con l’apertura del centro, l’Amministrazione comunale intende offrire alla cittadinanza un punto di riferimento stabile per attività sociali, eventi pubblici e momenti di aggregazione, promuovendo la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle diverse realtà associative di Scerni, tra i quali gli anziani", hanno affermato il sindaco Carlucci e l'assessore al Sociale Laura Toscano.

"Ricordo - conclude Carlucci - come anche questa nuova struttura è stata finanziata al 100% con fondi pubblici e precisamente dal Ministero alle Politiche sociali. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera dai tecnici nella fase progettuale sia le varie imprese per arrivare alla realizzazione".



