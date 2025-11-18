L'abruzzese Elia Sidoni vice campione mondiale di Target Sprint Juniores

Splendido risultato per lâ€™Italia del Tiro a Segno ai Campionati del Mondo ISSF in corso a Il Cairo, in Egitto.

Lâ€™atleta aquilano Elia Sidoni conquista il titolo di vice campione del mondo di Target Sprint nella categoria Juniores, firmando una prestazione di altissimo livello.

Dopo aver chiuso la qualificazione del mattino con il miglior tempo assoluto di 4:10, Sidoni ha confermato il suo eccezionale stato di forma anche nella finalissima a otto del pomeriggio. Con un tempo straordinario di 4:02, il giovane atleta italiano ha conquistato la medaglia dâ€™argento, inserendosi tra i due portacolori tedeschi che hanno completato il podio (primo e terzo posto).

Per la Nazionale Italiana di Tiro a Segno si tratta della seconda medaglia di questo Mondiale e della prima individuale, dopo lâ€™argento ottenuto nella gara a squadre di pistola a 10 metri.

Lâ€™impresa di Sidoni assume un valore ancora piÃ¹ storico per la sua regione: questa Ã¨ infatti la prima medaglia abruzzese nella storia dei Campionati del Mondo ISSF.

Un risultato che conferma la crescita del movimento giovanile italiano e rappresenta un orgoglio per tutto il territorio e per la Federazione Italiana Tiro a Segno.

Fonte: Coni Abruzzo



