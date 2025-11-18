Mondiali di beach volley, Claudia Scampoli e Giada Bianchi ai sedicesimi di finale

Ottime notizie giungono da Adelaide (Australia) dovâ€™Ã¨ in corso di svolgimento la quindicesima edizione dei Mondiali di beach volley. Una volta superata la fase a gironi, entrambe le coppie azzurre femminili si sono infatti aggiudicate i rispettivi primi turni a eliminazione diretta, proseguendo dunque piÃ¹ che meritatamente la rassegna iridata.

Le prime a scendere sulla sabbia sono state la vastese Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Dopo la sconfitta subita dalle lettoni Tina/Anastaija nellâ€™ultima uscita della Pool E, le azzurre si sono ampiamente rifatte. Serviva una vittoria e una vittoria Ã¨ arrivata. La coppia federale si Ã¨ imposta 2-0 (21-12, 22-20) sulle francesi Vieira/Chamereau, team medaglia dâ€™argento agli ultimi Campionati Europei di DÃ¼sseldorf (Germania). Prestazione piÃ¹ che positiva per Scampoli/Bianchi. Primo set a senso unico: dopo esser state ferme sul 9-9 le azzurre hanno staccato le francesi scappando prima via (19-10), per poi chiudere il set 21-12. PiÃ¹ equilibrato lâ€™andamento del secondo parziale: le due formazioni hanno battagliato punto a punto fino sul 19-19, e dopo aver annullato un set point, la formazione azzurra Ã¨ riuscita a chiudere il match sul 22-20. Ad attendere le azzurre ai sedicesimi di finale, match in programma mercoledÃ¬ 19 novembre alle ore 12.30 (orario italiano), ci saranno le forti statunitensi Kristen Nuss e Taryn Brasher, formazione numero tre del torneo e dominatrice della Pool C con tre vittorie in altrettante partite disputate e nessun set perso.

Nuova vittoria e pass per gli ottavi di finale centrato da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Dopo aver superato la fase a gironi al comando della Pool I, le campionesse dâ€™Italia hanno conquistato la terza vittoria della rassegna iridata. Nei sedicesimi di finale le azzurre hanno infatti superato 2-0 (21-12, 25-23) le tedesche Svenja MÃ¼ller e Cinja Tillmann. Negli ottavi, in programma giovedÃ¬ 20 (orario da definire), le azzurre affronteranno lâ€™altra compagine tedesca formata da Linda Bock e Louisa Lippmann.

A guidare le coppie azzurre in Australia Ã¨ la vastese Caterina De Marinis, direttore tecnico della nazionale femminile con Ettore Marcovecchio allâ€™interno dello staff.

Fonte e foto: Federazione Italiana Pallavolo