'AC Scuola di Pace' a San Salvo, ospiti Danilo Feliciangeli e Daniele Ronchi

Venerdì 21 novembre ci sarà il secondo appuntamento di ‘AC Scuola di Pace’ con la partecipazione di Danilo Feliciangeli, responsabile Medio Oriente di Caritas Italiana, e Daniele Ronchi, giornalista SIR (Servizio Informazione Religiosa), agenzia di stampa della CEI.

Un incontro intitolato “Terra Santa - il Coraggio della Speranza”, seguendo l'evento del 23 settembre scorso, quando la comunità parrocchiale di San Nicola San Salvo ha ascoltato la coraggiosa testimonianza di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che ha curato migliaia di migranti e che oggi si impegna per realizzare il sogno del Mediterraneo come frontiera di Speranza.

In questo secondo appuntamento l'Azione Cattolica della Parrocchia San Nicola Vescovo desidera offrire alla comunità parrocchiale e alla città di San Salvo uno spazio di conoscenza e riflessione dei fatti storici e sociali che riguardano quella porzione di Medio Oriente che continua a essere lacerato dai conflitti e soprattutto di come può essere custodito e sostenuto il coraggio della speranza di una pace duratura.