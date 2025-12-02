I Salesiani Don Bosco di Vasto protagonisti della ripresa formativa in Abruzzo

Il Centro di Formazione Professionale dei Salesiani Don Bosco di Vasto si conferma protagonista nella ripresa dell’istruzione professionale in Abruzzo: i progetti presentati per il ciclo IeFP 2025-2028 sono stati selezionati come secondo e terzo miglior progetto della Regione tra i 31 arrivati.

Si legge in una nota dei Salesiani Don Bosco Vasto: "Questa importante attribuzione — che conferma la fiducia delle istituzioni nel nostro operato — evidenzia il valore didattico ed educativo dell’offerta formativa salesiana, in linea con la mission educativa di CNOS/FAP e con lo spirito di servizio e di promozione umana e civica che da sempre contraddistingue l’opera dei Salesiani.

Cosa significa questo riconoscimento

Su 31 progetti presentati a livello regionale, i nostri sono risultati fra i primi tre: un segnale chiaro di qualità, concretezza e coerenza con le esigenze formative e occupazionali del territorio.

Viene sottolineato il carattere innovativo e la rilevanza sociale dell’intervento educativo: offrire a giovani con licenza media (anche over 17) l’opportunità di acquisire una qualifica professionale riconosciuta, in un contesto di alternanza scuola-lavoro e con prospettive concrete di inserimento lavorativo.

Questo riconoscimento premia anche la rapidità di reazione e la capacità progettuale del nostro Centro: dopo la recente riapertura e attivazione dei corsi, siamo riusciti a confermare che la formazione professionale salesiana può essere un volano per lo sviluppo del territorio e per il futuro dei giovani.

I percorsi attivati / in partenza

Grazie al finanziamento regionale, il Centro attiverà due percorsi triennali gratuiti:

Operatore Elettrico — per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici civili, industriali e del terziario.

Operatore alla Riparazione di Veicoli a Motore — per la manutenzione e la riparazione di veicoli termici, ibridi ed elettrici.

Ciascun percorso ha una durata complessiva di 3.204 ore su tre anni, con circa 800 ore di stage in azienda nei secondi e terzi anni, per assicurare un contatto concreto con il mondo del lavoro.

I corsi si rivolgono a giovani soggetti al “diritto-dovere” di istruzione e formazione che abbiano conseguito la licenza media, ma sono aperti anche a chi ha più di 17 anni — anche con possibilità di contratto di apprendistato.

Perché questa iniziativa è importante

Risponde ad un’esigenza reale del territorio vastese e dell’Abruzzo: la domanda di figure tecniche specializzate nelle aree elettrica e automotive è in crescita, soprattutto alla luce del rilancio economico e dell’evoluzione del settore industriale.

Offre un’alternativa concreta all’abbandono scolastico e alla disoccupazione giovanile, regalando a molti giovani l’opportunità di acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro.

Rafforza il ruolo dei Salesiani come soggetto storico di formazione e promozione sociale nella Regione: grazie a metodologie salesiane e ad un approccio educativo integrato, unisce formazione tecnica e crescita umana.

«Questo risultato ci inorgoglisce — dichiara il direttore del Centro di Vasto, il salesiano Gioacchino Passafari — vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta: offrire alla gioventù non solo un titolo, ma un progetto di vita. Ringraziamo la Regione Abruzzo per la fiducia e tutte le famiglie che stanno guardando a noi come a un’opportunità concreta. Un pensiero speciale, inoltre, vorrei dedicarlo a Remo Salvatorelli, venuto a mancare qualche giorno fa. A lui vogliamo dedicare questi corsi in partenza, continuando a formare la classe lavoratrice del futuro, tema a lui tanto caro».

Invito alle iscrizioni

Le iscrizioni ai corsi per l’anno formativo 2025-2028 sono aperte: per informazioni è possibile contattare la segreteria del Centro di Vasto (telefono 0873.440030 — WhatsApp 375.6229701), oppure visitare il sito ufficiale di CNOS/FAP Regione Abruzzo.