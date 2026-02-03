Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Frana di Niscemi come monito anche per Vasto, le sollecitazioni di Tagliente

"In passato fenomeni della stessa portata del comune siciliano, l'ultimo dei quali esattamente settant'anni fa"

redazione
Territorio
Condividi su:

Per suonare la campana.

La frana di Niscemi dovrebbe sollecitare la politica locale a disporre una verifica sulla nostra situazione geologica.

A Vasto, com'Ã¨ noto, si sono verificati in passato fenomeni anche della stessa portata del comune siciliano, l'ultimo dei quali esattamente settant'anni fa, e un esame esplorativo sul versante orientale del costone sarebbe opportuno, anzi doveroso. Quanto meno per controllare che i sistemi di captazione che convogliano le acque a valle, i tiranti ed i muri di sostegno siano funzionanti.

Gli ultimi interventi in materia di sondaggio e di deterrenza  risalgono, se la memoria non m'inganna, alla fine degli anni Ottanta finanziati con fondi FIO 1988 dal Consorzio di Bonifica, ma da allora mi risulta che poco o niente sia stato fatto anche in termini di semplice controllo e manutenzione. Il Consorzio di Bonifica, oggi pomposamente quanto inutilmente denominato Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno  ha provveduto o sta provvedendo a fare, com'Ã¨ suo dovere, le dovute ispezioni e la gestione del sistema di contenimento? E il Comune? E la Regione? E il Governo?  Riescono a capire che la prevenzione e la cura del territorio sono l'unico modo per evitare sciagure?

Peppino Tagliente
presidente Associazione 'San Michele' Vasto

Condividi su:

Seguici su Facebook