L'Abruzzo delle Pro Loco protagonista in tv su Food Network

Lâ€™Abruzzo delle Pro Loco torna protagonista sul piccolo schermo.

MercoledÃ¬ 4 febbraio, alle 22 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre), andrÃ in onda una puntata di Sagre dâ€™Italia interamente dedicata ad alcune tra le sagre di qualitÃ a marchio UNPLI della nostra regione.

Il nuovo programma, realizzato in collaborazione con UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco dâ€™Italia), accompagna gli spettatori alla scoperta di ricette, feste popolari e tradizioni dellâ€™Italia dei piccoli paesi. A guidare questo viaggio tra regioni e sapori sono Giusina Battaglia e Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI.

Protagoniste assolute del programma sono le Sagre di qualitÃ , eventi che custodiscono la cultura popolare e dei prodotti tipici locali. Al centro di questa puntata, come detto, ci sarÃ lâ€™Abruzzo, una regione che unisce storia, innovazione e gusto in un racconto di identitÃ e convivialitÃ . Le telecamere di Sagre dâ€™Italia faranno tappa a Santâ€™Omero, in occasione della Sagra del BaccalÃ e a Poggio Umbricchio, dove ogni anno si celebra la sagra Tuber Magnatum. Tartufo bianco e nobili virtÃ¹: due manifestazioni che raccontano lâ€™autenticitÃ delle tradizioni dellâ€™Abruzzo e la capacitÃ delle comunitÃ locali di valorizzare i propri prodotti simbolo.

Â«Con Sagre dâ€™Italia, il programma tv in onda su Food Network, grazie alla collaborazione di Giusina Battaglia, UNPLI prosegue lâ€™attivitÃ di comunicazione televisiva per valorizzare le comunitÃ e le tradizioni che rendono unico ogni territorio â€“ dichiarano Antonino La Spina e Sandro Di Addezio, rispettivamente presidente nazionale e regionale UNPLI â€“ Raccontiamo alcune Sagre di qualitÃ selezionate in tutta Italia, eventi che le Pro Loco organizzano con passione per promuovere lâ€™eccellenza dei prodotti tipici e la ricchezza culturale delle nostre realtÃ locali. Grazie allâ€™impegno dei volontari e delle Pro Loco sui territori, offriamo un racconto autentico dellâ€™Italia dei paesi, dove le sagre tengono viva la memoria dei sapori e delle tradizioni popolariÂ».

Â«Il viaggio in Abruzzo mi ha permesso di scoprire territori dinamici e comunitÃ straordinariamente legate alle proprie tradizioni â€“ commenta la conduttrice Giusina Battaglia â€“ Conoscere il mondo delle sagre attraverso il lavoro instancabile delle Pro Loco Ã¨ motivo di profondo orgoglio e commozione. Ringrazio Antonino La Spina, insostituibile e operoso presidente di UNPLI, per aver creduto in questa missione in giro per lâ€™ItaliaÂ».

Da nord a sud, il viaggio di Giusina Battaglia e Antonino La Spina attraverserÃ lâ€™Italia intera: dalla Lombardia con il gorgonzola e le radici di Soncino, alla Basilicata con i fagioli di Sarconi e il canestrato di Moliterno, fino allâ€™Emilia-Romagna con lâ€™aglio e i cappelletti al cicciolo, passando per Toscana, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Veneto. Un itinerario televisivo tra piatti tipici, celebrazioni popolari e incontri autentici che raccontano la vera essenza del nostro Paese.