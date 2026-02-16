Terminati i lavori del terzo lotto della Provinciale 236-Variante di Villalfonsina

La Provincia di Chieti ha terminato i lavori del terzo lotto della Strada Provinciale 236 – variante di Villalfonsina, che al momento sono in fase di collaudo.

L’apertura del nuovo tratto stradale è prevista entro qualche settimana.

L’intervento rientra tra quelli finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021‐2027 (delibere CIPESS n. 1 del 15/2/2022 e n. 35 del 2/8//2022) per un importo complessivo di 1.680.000 euro, di cui 280.000 conseguiti grazie all’accesso al Fondo Opere Indifferibili, vincolato ai tempi di attuazione dell’opera. Inoltre, l’ente ha chiesto e ottenuto dal Ministero dei Trasporti la possibilità di utilizzare le economie del relativo appalto – pari a 273.288,32 euro – per rifinire i lavori del tratto realizzato in precedenza.

Il progetto definitivo esecutivo, avviato con determinazione dirigenziale n. 200 del 7 marzo 2023, ha previsto la realizzazione di un tratto di strada di circa 700 metri, parte del complessivo tracciato che – una volta concluso – consentirà di migliorare il livello di servizio dell’intera arteria, in previsione dell’incremento dei flussi veicolari che transiteranno su di essa per finalità turistiche, agricole, commerciali e di fruibilità di altri servizi esistenti nei centri costieri quali Marina di Casalbordino, Fossacesia e Torino di Sangro.

L’ultimo tratto realizzato è parte della costruenda strada di collegamento del Comune di Villalfonsina con la SS 16, dall’incrocio con la Strada Comunale Morandici (vicino Villa Amalia) all’intersezione con la Statale in prossimità della strada di accesso alla Marina di Casalbordino.

“Abbiamo spremuto fino all’ultimo centesimo le risorse che ci erano state assegnate per quest’opera – hanno commentato il presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna e il consigliere delegato alla viabilità del distretto vastese Carlo Moro – attraverso un’azione sinergica degli uffici tecnici dell’ente con il Ministero dei Trasporti. A tal proposito vogliamo ringraziare il personale che si è occupato della realizzazione di questo intervento, grazie al quale si è concretizzato l’effettivo utilizzo di tutti i fondi concessi”.