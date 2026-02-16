Tutto pronto per la 51^ edizione del Gran Carnevale Scernese

Tutto pronto per la 51ª edizione del Gran Carnevale Scernese, uno degli appuntamenti più attesi del territorio che quest'anno celebra un nuovo capitolo della sua storica tradizione.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci e il presidente dell'Associazione Carnevalari Ottavio Ubaldi, unitamente ad alcuni componenti del sodalizio.

Dopo il successo dello storico traguardo del cinquantennale, la macchina organizzativa è ripartita con entusiasmo per offrire una giornata di puro divertimento

"Siamo pronti a ripetere un'altra edizione piena di allegria", ha dichiarato il presidente Ubaldi, sottolineando l'immenso lavoro dei volontari nella realizzazione dei carri allegorici.

Prevista la sfilata di circa 15 carri allegorici. Come da tradizione, l'evento sarà accompagnato dalla storica Lotteria del Carnevale. I biglietti sono già in vendita presso le attività commerciali del paese e saranno acquistabili anche durante la sfilata. I premi in palio, messi a disposizione grazie al supporto degli sponsor locali, rappresentano un aiuto fondamentale che ringraziamo per sostenere l'imponente macchina organizzativa dei carri allegorici. L'estrazione avverrà al termine della manifestazione.

Il Programma – Martedì 17 Febbraio 2026

La manifestazione entrerà nel vivo nel pomeriggio di Martedì Grasso partendo da “Largo Sergio De Risio”:

Ore 14:30: Apertura ufficiale dell'evento e accoglienza.

Ore 15:00: Partenza della spettacolare sfilata dei carri allegorici per le vie del paese, accompagnata da gruppi mascherati e animazione.

Intrattenimento: Lungo il percorso e al punto di partenza sarà attivo un trascinante DJ set per ballare a ritmo di musica.

Gastronomia: Saranno presenti stand enogastronomici con prodotti tipici locali per deliziare i palati di grandi e piccini.

Gran Finale: la giornata si concluderà con i suggestivi spari pirotecnici, un momento magico per salutare questa edizione.

Parcheggi: Sarà necessario seguire rigorosamente le indicazioni fornite dagli agenti della Polizia Locale e dai volontari della Protezione Civile, dislocati nei punti strategici di accesso al centro urbano.

Il sindaco Daniele Carlucci ha espresso grande soddisfazione per la sinergia tra amministrazione e associazione, invitando tutta la cittadinanza e i visitatori dei paesi limitrofi a partecipare numerosi a questa festa che unisce generazioni diverse sotto il segno del sorriso e della creatività. Infine ha ringraziato tutti i componenti dell’associazione, i ragazzi e i volontari che hanno allestito i carri ed in modo particolare gli sponsor locali.



