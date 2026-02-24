Luca Conti e Nicola Di Ninni candidati per il rinnovo del Consiglio provinciale di Chieti a sostegno di Angelo Di Nardo

Con grande entusiasmo annunciamo la nostra candidatura al Consiglio provinciale di Chieti a sostegno di Angelo Di Nardo, candidato Presidente della coalizione di centrodestra, del quale condividiamo il percorso amministrativo, le qualitÃ umane e la visione di una Provincia capace di tornare ad essere realmente al servizio dei territori.



La nostra candidatura nasce come espressione dellâ€™impegno e dei valori di Forza Italia, che intendiamo rappresentare con responsabilitÃ e spirito di servizio allâ€™interno di un progetto politico unitario.

Ringraziamo il Coordinatore provinciale Daniele Dâ€™Amario per la fiducia accordataci e per averci individuato come candidati del partito in questa importante competizione elettorale. Una scelta che valorizza il radicamento territoriale, la competenza amministrativa maturata e, al tempo stesso, testimonia la volontÃ di guardare con decisione al futuro, anche in virtÃ¹ della nostra militanza nel movimento giovanile di Forza Italia, investendo su una nuova generazione di amministratori locali.



Siamo fortemente convinti che la Provincia, pur dopo le riforme che ne hanno ridimensionato funzioni e competenze, continui a svolgere un ruolo strategico fondamentale per il coordinamento delle politiche territoriali, per il sostegno ai Comuni e per la programmazione delle infrastrutture, della viabilitÃ e dei servizi essenziali. Per questo riteniamo necessario restituire allâ€™ente una guida autorevole, capace di occuparsi concretamente dei problemi reali delle comunitÃ e di abbandonare definitivamente logiche clientelari, tipiche del centrosinistra, che negli ultimi mesi hanno alimentato sfiducia tra amministratori e cittadini.



La nostra candidatura, all'interno della lista "La Provincia che vogliamo", vuole essere espressione di un modello di amministrazione fondato sulla conoscenza diretta dei territori e sulla capacitÃ di interpretare le esigenze dei Comuni, soprattutto in una fase storica in cui la Provincia continua a rappresentare un livello istituzionale di enorme importanza.



Il centrodestra, nei Comuni della nostra Provincia, esprime ogni giorno amministratori che operano secondo i principi della buona amministrazione, della responsabilitÃ e della vicinanza ai cittadini. Ãˆ da questa esperienza diffusa di governo locale che intendiamo partire per contribuire a costruire una Provincia piÃ¹ efficiente, piÃ¹ presente e piÃ¹ capace di rappresentare davvero le esigenze delle comunitÃ .



Siamo pronti a mettere a disposizione esperienza amministrativa, entusiasmo e determinazione per contribuire al rafforzamento dellâ€™azione istituzionale della Provincia di Chieti, convinti che il coinvolgimento di giovani amministratori radicati nei territori rappresenti una scelta di prospettiva, capace di coniugare continuitÃ , innovazione e responsabilitÃ politica.



Luca Conti

Sindaco di Casalanguida



Nicola Di Ninni

Consigliere Comunale di San Salvo