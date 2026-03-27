La solitudine del nostro tempo e il valore dell’ascolto: l’intervento di don Leo Rosa ad “A Voce Alta”

La prima puntata di A Voce Alta, il nuovo format di confronto pubblico nato da un’idea di Antonia Schiavarelli e sostenuto dall’editore Antonio Cilli, ha messo al centro una parola semplice ma fondamentale: la cura.

Sul palco del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo si sono alternati ospiti provenienti da ambiti diversi della società civile, ciascuno portando il proprio punto di vista su cosa significhi oggi prendersi cura delle persone, delle relazioni e della comunità.

Tra gli interventi più profondi della serata c’è stato quello di Don Leo Rosa, direttore della Caritas Diocesana e parroco di Fossacesia, che ha offerto una riflessione intensa sul nostro tempo.

Nel suo intervento don Leo Rosa ha parlato della solitudine crescente che attraversa la società contemporanea, spesso segnata da un forte individualismo che rende più difficile costruire relazioni autentiche. In un contesto in cui ciascuno rischia di chiudersi nel proprio spazio, ha sottolineato come il primo gesto di cura verso l’altro sia proprio l’ascolto.

Secondo don Leo, molte persone che si rivolgono alla Caritas non cercano soltanto un aiuto materiale, ma prima di tutto qualcuno disposto a fermarsi, ad accogliere la loro storia e a riconoscere la loro dignità. In questo senso, l’ascolto diventa uno dei gesti più semplici ma allo stesso tempo più profondi di responsabilità verso l’altro.

Un richiamo forte, quindi, a recuperare il valore delle relazioni e della vicinanza umana, elementi fondamentali per costruire una comunità più attenta e solidale.

Nel video che segue, un estratto del suo intervento durante la prima puntata di A Voce Alta.

Il percorso del talk continuerà con un nuovo appuntamento dedicato a un’altra parola chiave della vita civile: la responsabilità.

La prossima puntata di A Voce Alta si terrà il 16 aprile alle ore 21 presso il Centro Culturale Aldo Moro, sempre con pubblico in sala e diretta sui canali social di SanSalvo.net.

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