Rottura adduttore Trigno, si attiva la Regione per la fornitura d'acqua sulla costa

“In questa situazione emergenziale si è al lavoro per mettere in sicurezza tutto il territorio del Vastese rispetto alle esigenze primarie come la fornitura dell'acqua. E’ infatti terminata la Giunta regionale che ha autorizzato la captazione di 80 litri/secondo dal punto di prelievo in località Pietra Fradicia nel comune di Lentella. Prelievo reso necessario dalla rottura dell’adduttore principale che dalla diga di Chiauci trasferisce l’acqua fino a Vasto e San Salvo per approvvigionare le località marine di queste sue città insieme all’area industriale”. A dichiararlo l’assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca.

“Una pronta risposta della Giunta regionale all’eccezionale maltempo che ha colpito l’Abruzzo, e del collega assessore Emanuele Imprudente, per ripristinare la portata destinata agli usi potabili, industriali e irrigui. Ora si dovrà attendere la riparazione della adduttrice principale – conclude l’assessore Magnacca – su cui sta già lavorando il Consorzio di Bonifica Sud unitamente alla Protezione civile, intanto abbiamo messo in sicurezza idrica tutta la costa vastese con questa autorizzazione che verrà rilasciata in favore di Arap Servizi e della Sasi”.