Studenti degli istituti superiori vastesi alla Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale

MartedÃ¬ 31 marzo studenti degli istituti superiori di Vasto del â€˜Mattioliâ€™, â€˜Palizzi-Matteiâ€™ e â€˜PÃ ntini-Pudenteâ€™ hanno visitato con vivo interesse, maturitÃ e spirito di squadra la base aerea di Pratica di Mare col seguente percorso: briefing su compiti e attivitÃ Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale col Vice C.te Col. DisarÃ³, Reparto Sperimentale Volo con 1Lgt. Monti e Ten. Col. Guasti, Centro Nazionale di Meteorolgia e Climatologia Aerospaziale con Cap. Rosati e Ten. Col. Granati, Stazione Radiosondaggio e assistenza al lancio con 1Lgt. Piscopo, concorsi, profili di carriera e professioni in Aeronautica 1M.llo Sequino, con assistenza e guida del Serg. Acquaviva dell'Ufficio Comando ed intervento della S.Ten Francesca Pascucci operatore di bordo del Re.S.T.O.G.E. originaria di San Salvo, che ha raccontato agli studenti la sua esperienza in Aeronautica e l'attaccamento all'Arma Azzurra.

La visita Ã¨ stata organizzata e coordinata dall'Associazione Arma Aeronautica Aviatori d'Italia Sezione di Vasto con delegazione: Presidente Lgt. (c) Ciro Confessore, Segretario Roberto Bruno, Componenti Direttivo Renzo Trivilini, Av. VAM (c) Nicola D'Adamo e Pierpaolo Del Casale, Soci Av. Sc. (c) Mario Di Gregorio e Luigi Soranzo e altri simpatizzanti Aeronautica.

I docenti accompagnatori sono stati Diego D'Annunzio e Natascia Di Giambattista del â€˜Palizzi-Matteiâ€™, Lorenzo Di Legge del â€˜Mattioliâ€™ e Ariano Cristiano del â€˜PÃ ntini-Pudenteâ€™.

Momenti di forte entusiasmo e anche commozione hanno caratterizzato la giornata, sia durante lo scambio crest col Vice C.te DASAS a cui sono stati donati il libro sulla storia dell'Aviere Silvio Trivilini di Vasto scritto dal figlio Renzo e il mosaico con l'Icaro e l'effigie di Mario de Bernardi realizzato da Pierpaolo Del Casale, sia con l'incontro con la S.Ten Francesca Pascucci, conterranea di San Salvo e Vasto.

L'AAA Vasto ha ringraziato l'Aeronautica per l'impeccabile accoglienza e la disponibiltÃ , i docenti accompagnatori per la collaborazione e l'affiatamento e gli studenti per la compostezza, l'intraprendenza, lo spirito di gruppo e la voglia di conoscenza, fare bene e crescere. La visita ha assunto anche una caratterizzazione preparatoria e propulsiva alle conferenze del CeSMA su aerospazio in programma a Vasto il 15 e 16 aprile.