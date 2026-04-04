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Sabato Santo, la Processione con la Madonna Addolorata per le vie di Vasto

redazione
Tradizioni
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Sempre suggestiva e sentita la tradizionale processione della mattina del Sabato Santo che si Ã¨ snodata per le vie del centro storico di Vasto, con la statua della Madonna Addolorata che tiene sulle gambe il corpo martoriato di GesÃ¹.

Il corteo, presieduto da Monsignor Mauro Lalli assieme al parroco di Santa Maria Maggiore Don Domenico Spagnoli, si Ã¨ mosso in uscita dalla Chiesa dell'Addolorata, con la partecipazione delle Confraternite vastesi, delle donne vestite a lutto e della Schola Cantorum "Antonio Zaccardi", diretta dal maestro Luigi Di Tullio.

La statua portata in processione, lignea del XVII secolo, Ã¨ stata realizzata dallâ€™artista napoletano Giacomo Colombo.

Foto Comune di Vasto

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