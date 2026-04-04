Sabato Santo, la Processione con la Madonna Addolorata per le vie di Vasto

Sempre suggestiva e sentita la tradizionale processione della mattina del Sabato Santo che si Ã¨ snodata per le vie del centro storico di Vasto, con la statua della Madonna Addolorata che tiene sulle gambe il corpo martoriato di GesÃ¹.
Il corteo, presieduto da Monsignor Mauro Lalli assieme al parroco di Santa Maria Maggiore Don Domenico Spagnoli, si Ã¨ mosso in uscita dalla Chiesa dell'Addolorata, con la partecipazione delle Confraternite vastesi, delle donne vestite a lutto e della Schola Cantorum "Antonio Zaccardi", diretta dal maestro Luigi Di Tullio.
La statua portata in processione, lignea del XVII secolo, Ã¨ stata realizzata dallâ€™artista napoletano Giacomo Colombo.
Foto Comune di Vasto