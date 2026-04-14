Lâ€™emergenza ferma anche la Scuola dei Piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino: annullata la lezione di aprile e solidarietÃ  alle zone colpite

Anche la Scuola dei Piccoli Comuni (SPICCO) si unisce alla solidarietÃ per le zone gravemente colpite dagli eventi calamitosi della settimana santa, che hanno provocato esondazioni, frane, rottura di ponti e strade, danni diffusi alle abitazioni e al territorio.

Gli organizzatori hanno deciso di annullare la lezione mensile prevista per il 16 aprile prossimo, sia come espressione di solidarietÃ che per le difficoltÃ oggettive a raggiungere Castiglione Messer Marino, sede della scuola.

Il previsto incontro sul tema dellâ€™energia e le comunitÃ energetiche, che avrebbe visto come relatori la prof.ssa Monica Bolognesi dellâ€™UniversitÃ di Firenze e il sindaco di Gagliano Aterno Luca Santilli, sarÃ riprogrammato in una successiva edizione della Scuola, mentre resta confermato lâ€™appuntamento del 26 maggio che avrÃ come argomento la mobilitÃ nelle aree interne, ora piÃ¹ che mai attuale.

La cura del territorio e la manutenzione delle strade e dei corsi dâ€™acqua Ã¨ unâ€™esigenza costante e purtroppo trascurata. Anche su questo si giocano le possibilitÃ di rigenerazione dei piccoli comuni e delle aree interne, perchÃ© quando la forza della natura si aggiunge allâ€™incuria e allâ€™abbandono del territorio, i danni diventano gravi e spesso irreparabili: Â«Non Ã¨ la natura ad essere piÃ¹ cattiva â€“ aggiunge il direttore della Scuola, prof. Rossano Pazzagli â€“ ma Ã¨ il territorio che Ã¨ diventato piÃ¹ esposto e sempre piÃ¹ vulnerabile. Il compito della nostra Scuola Ã¨ proprio questo: seminare conoscenze per favorire la prevenzione e contrastare lâ€™abbandono delle aree interneÂ».