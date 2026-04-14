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Lâ€™emergenza ferma anche la Scuola dei Piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino: annullata la lezione di aprile e solidarietÃ  alle zone colpite

redazione
Territorio
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Anche la Scuola dei Piccoli Comuni (SPICCO) si unisce alla solidarietÃ  per le zone gravemente colpite dagli eventi calamitosi della settimana santa, che hanno provocato esondazioni, frane, rottura di ponti e strade, danni diffusi alle abitazioni e al territorio.

Gli organizzatori hanno deciso di annullare la lezione mensile prevista per il 16 aprile prossimo, sia come espressione di solidarietÃ  che per le difficoltÃ  oggettive a raggiungere Castiglione Messer Marino, sede della scuola. 

Il previsto incontro sul tema dellâ€™energia e le comunitÃ  energetiche, che avrebbe visto come relatori la prof.ssa Monica Bolognesi dellâ€™UniversitÃ  di Firenze e il sindaco di Gagliano Aterno Luca Santilli, sarÃ  riprogrammato in una successiva edizione della Scuola, mentre resta confermato lâ€™appuntamento del 26 maggio che avrÃ  come argomento la mobilitÃ  nelle aree interne, ora piÃ¹ che mai attuale.

La cura del territorio e la manutenzione delle strade e dei corsi dâ€™acqua Ã¨ unâ€™esigenza costante e purtroppo trascurata. Anche su questo si giocano le possibilitÃ  di rigenerazione dei piccoli comuni e delle aree interne, perchÃ© quando la forza della natura si aggiunge allâ€™incuria e allâ€™abbandono del territorio, i danni diventano gravi e spesso irreparabili: Â«Non Ã¨ la natura ad essere piÃ¹ cattiva â€“ aggiunge il direttore della Scuola, prof. Rossano Pazzagli â€“ ma Ã¨ il territorio che Ã¨ diventato piÃ¹ esposto e sempre piÃ¹ vulnerabile. Il compito della nostra Scuola Ã¨ proprio questo: seminare conoscenze per favorire la prevenzione e contrastare lâ€™abbandono delle aree interneÂ».

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