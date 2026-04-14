Olio d’Abruzzo protagonista al 'Vinitaly': 10 extravergini premiati al 'Sol d’Oro'

C’è l’oro verde d’Abruzzo protagonista nella sala Italy Tasting del Pala Expo di Veronafiere, dove decine di buyer internazionali hanno partecipato a un’esclusiva degustazione degli oli extravergine vincitori del prestigioso Sol d’Oro – Emisfero Nord.

Sono ben 10 gli oli prodotti in Abruzzo che, su un totale di 315 campioni provenienti non solo da diverse regioni italiane ma anche da Paesi come Spagna, Turchia, Slovenia, Portogallo, Libano, Giordania, Croazia e Grecia, hanno conquistato la giuria di esperti assaggiatori. Al Vinitaly, i buyer inglesi, canadesi, sloveni e americani hanno potuto apprezzare, tra gli altri, l’extravergine dell’Azienda agricola Tommaso Masciantonio di Casoli, premiato con il Sol d’Argento Fruttato Medio.

“L’Abruzzo è oggi tra le realtà più dinamiche e apprezzate nel panorama oleario nazionale e internazionale – ha spiegato il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, delegato all’agricoltura durante l’incontro con i buyer stranieri – e troverà ulteriore slancio nel percorso intrapreso per il riconoscimento dell’IGP Olio Dop Abruzzo, uno strumento fondamentale per rafforzare l’identità territoriale delle nostre produzioni, tutelare il lavoro dei produttori e valorizzare ulteriormente il patrimonio agricolo regionale”.

“Dopo il successo al Sol Expo, l’olio d’Abruzzo torna protagonista a Verona con questa esclusiva degustazione al Vinitaly – ha sottolineato Pietro Di Paolo, presidente dell’associazione promotrice IGP Olio d’Abruzzo – durante la quale abbiamo raccontato agli operatori il valore e l’identità dell’olio abruzzese. Parallelamente prosegue il percorso condiviso tra produttori e istituzioni per la costituzione dell’IGP, con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità, la tutela delle produzioni e creare nuove opportunità di crescita per l’intera filiera olivicola regionale”.

Tra i vincitori del Sol d’Oro – Emisfero Nord figurano, oltre all’Azienda agricola Tommaso Masciantonio – che ha ottenuto il Sol d’Argento Fruttato Medio, il Sol di Bronzo Oli DOP, la Gran Menzione Oli Biologici e la Gran Menzione Oli Monovarietali – anche Frantoio Mercurius (Gran Menzione Fruttato Medio, Gran Menzione Oli DOP e Gran Menzione Oli Monovarietali), Frantoio Olearius (Gran Menzione Fruttato Leggero), Società agricola Sandro Di Giacomo (Gran Menzione Fruttato Leggero) e Azienda agricola Mulino (Gran Menzione Absolute Beginners)