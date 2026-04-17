'Cynara', conto alla rovescia scattato per l'atteso Festival del Carciofo di Cupello

Organizzazione in pieno fermento per â€˜Cynaraâ€™, il Festival del Carciofo di Cupello, che nei giorni 24, 25, 26 e 30 aprile e 1, 2 e 3 maggio vivrÃ la sua edizione 2026 nell'obiettivo di consolidarsi come punto di riferimento per la locale comunitÃ e lâ€™intero territorio.

MenÃ¹ diversificati creati con lo chef cupellese Gianluca Bellano, degustazioni, il â€˜tour del carciofoâ€™, incontri istituzionali, laboratori, mostre e incontri culturali nel programma di un appuntamento sempre apprezzato e partecipato.

Qui la pagina Facebook dell'evento (clicca)

Nell'intervista video che vi proponiamo il vice sindaco di Cupello, Oreste Di Francesco, presenta â€˜Cynaraâ€™.