Plastica a iosa, i volontari ripuliscono le spiagge di Punta Aderci e Mottagrossa

Si Ã¨ svolta sabato 9 maggio la giornata ecologica per la pulizia della spiaggia di Punta Aderci e di parte della spiaggia di Mottagrossa in collaborazione con la Cooperativa Cogecstre per la Riserva Naturale di Punta Aderci e il grande aiuto dei ragazzi dei centri di accoglienza limitrofi a Vasto della Coop. Versoprobo.

Le alluvioni dei mesi passati - spiega in una nota Francesco Famiani, presidente della Sezione di Vasto del Club Alpino Italiano - e i fiumi ingrossati hanno scaricato a mare incredibili quantitÃ di plastica di tutte le dimensioni che poi il mare ha "spalmato" sulle nostre spiagge.

Oltre 45 sacchi grandi sono stati recuperati per la successiva rimozione di Pulchra e Comune di Vasto.

Ci sarÃ ancora bisogno di altri interventi, possibili solo a mano, per ripulire la spiaggia. Le spiagge della Riserva di Punta Aderci, infatti, per la loro conformazione e tutela, posso essere ripulite solo con interventi manuali, aggravando cosÃ¬ la difficoltÃ delle relative operazioni di pulizia.

A noi cittadini e fruitori rimangono 3 obiettivi da perseguire:

1- Cercare di usare meno la plastica nella vita quotidiana

2- Fare estrema attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti in plastica e ai depositi di materiali nelle zone industriali che rischiano di essere trascinati in mare dai fiumi

3- Portare infine un sacchetto di "plastica" a mare e raccogliere quel poco di residui di plastica che riusciamo a prendere.

Ma come si sa, poco + poco fa tanto, Ã¨ la soddisfazione di trovare la spiaggia pulita gratifichera' quel poco che ognuno puÃ² fare per il nostro territorio. Solo cosÃ¬ riusciremo a tenere pulita la spiaggia e a ridarle quello splendore naturalistico che la natura ha creato e donato a tutti noi.

Un grazie all'organizzatore per il CAI Vasto e vicepresidente Mario Rai e ai nostri volontari: ingegneri e costruttori in erba, professionisti, avvocati, infermieri e pensionati, che continuano a credere che la collaborazione e i sogni di un mondo piÃ¹ pulito hanno la forza pian piano di cambiare in meglio questo nostro mondo.

Onorato, ringrazio", conclude Famiani.