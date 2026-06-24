"Salviamo la scogliera di Vasto dalle concessioni ai privati", petizione al via

È partita la petizione SALVIAMO LA SCOGLIERA DI VASTO DALLE CONCESSIONI AI PRIVATI, come stabilito lo scorso 16 giugno dai partecipanti alla “Passeggiata per conoscere la Scogliera e per costituire il nuovo Comitato per la Tutela del territorio”.

TUTTI possono rendere concreto il loro senso civico accedendo in poco tempo al seguente link e firmando (attenzione a confermare tramite l'email che arriverà all’atto della firma): https://c.org/rjkMh9b2TP (copiare ed incollare sulla barra degli indirizzi se il link non si apre).

I destinatari della petizione sono il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Vasto, che il 9 marzo 2026 ha adottato il nuovo Piano Demaniale Marittimo, la cui documentazione è consultabile tramite questo collegamento: https://drive.google.com/drive/folders/1cViD13QAx-AURC6PUMhzi9Ptm3G5AnBv (copiare ed incollare sulla barra degli indirizzi se non si apre).

La scogliera del litorale nord di Vasto, dal Monumento alla Bagnante alla Grotta del Saraceno, rappresenta uno degli ultimi tratti di costa ancora naturali e liberi del nostro territorio: un paesaggio unico, fatto di scogli, calette e spiagge libere, privo di edificazioni e caratterizzato da un elevato valore ambientale, paesaggistico e identitario. Un luogo vissuto ogni anno da cittadini, famiglie, pescatori e visitatori che cercano un rapporto autentico con il mare.

Oggi questo patrimonio è minacciato dalle nuove concessioni previste nel nuovo Piano Demaniale Marittimo del Comune di Vasto. Le concessioni individuate nelle aree di Casarza, San Nicola, Canale, Vignola e Grotta del Saraceno potrebbero compromettere per sempre uno degli ambienti più preziosi e caratteristici della costa vastese.

La tutela del paesaggio è un principio sancito dalla Costituzione italiana (artt. 9 e 117). Difendere questi luoghi significa tutelare un bene comune che appartiene all'intera collettività.

PER QUESTO CHIEDIAMO AL COMUNE DI VASTO DI:

· eliminare dal nuovo Piano Demaniale Marittimo le nuove concessioni previste sulle scogliere del litorale nord;

· destinare l'area a una forma di tutela integrale che ne garantisca la conservazione e la fruizione pubblica, riprendendo definitiva istituzione della Riserva Naturale Regionale di Casarza, che il Consiglio Comunale di Vasto ha deliberato nella seduta del 26 gennaio 2021 senza che siano stati svolti in seguito i passi necessari per la sua istituzione ufficiale;

· escludere edificazioni, chioschi, piattaforme, strutture balneari e altre installazioni;

· consentire esclusivamente attività compatibili con la tutela dell'ambiente e delle tradizioni locali, come la piccola pesca artigianale.

La scogliera di Vasto è un patrimonio naturale, paesaggistico e culturale insostituibile.

Una volta trasformata, non sarà possibile tornare indietro.

Firma anche tu per difendere e mantenere libero uno degli ultimi tratti naturali della costa adriatica: (copiare ed incollare sulla barra degli indirizzi se il link non si apre). https://c.org/rjkMh9b2TP (copiare ed incollare sulla barra degli indirizzi se il link non si apre).

Il Comitato per la Tutela del Territorio di Vasto